A bejegyzések alapján voltak olyan esetek, hogy 8 vagy akár 10 évvel ezelőtti jegy nélküli utazás miatt rendelt el végrehajtást, a panaszosak állítása szerint a MÁV. Így felmerült, hogy elévülhet- e egyáltalán a büntetés? Mit tehet az, aki ilyen levelet kapott? A bejegyzések alatt olvasható hozzászólások között bőven akadt vélemény, illetve tanács, miszerint, ha több éven keresztül nem érkezett fizetési felszólítás, akkor ennyi idő távlatában, egyik napról a másikra már nem hajtható be. Ám, hogy jobban utánajárjunk a hivatalos álláspontnak megkerestük a MÁV-ot, akiktől megtudtuk, hogy a követelés jogalapja, az a tény, hogy az utas a szabályok be nem tartásával utazott, jelen esetben a jegy nélküli utazás, az soha nem évül el. Javasolják továbbá, hogy az érintett utasok a kézhez kapott levél másolatát, és egyéb közlendőiket küldjék el az [email protected] e-mail címre, ahol a MÁV-START az illetékességébe tartozó ügyekről pontos tájékoztatást tud nyújtani.

Ugyanekkor a személyszállító vállalat korábban egy közleményt is kiadott arról, hogy milyen következményekre számíthatnak azok, akik megsértik az utazási feltételeket, külön kiemelve, hogy mi jár annak, aki jegy nélkül utazott.

„A bliccelő utasok menetjegyüket már csak emelt összegű pótdíj megfizetése mellett pótolhatják. A pótdíj összege a vonaton 2600 forint, míg utólagosan fizetve 8000 forint. Amennyiben a bliccelő a bírságot nem fizeti meg 30 napon belül, úgy már 12 000 forintos pótdíjat kell fizetnie, és a követelés kezelési- és postaköltséggel, illetve adott esetben késedelmi kamattal is növekszik. A bírságot kapott bliccelők a nagyobb problémákat, a felesleges többletköltségeket kerülhetik el azzal, ha tartozásukat mihamarabb rendezik. Ehhez a vasúttársaság segítségét is kérhetik: egyedi fizetési konstrukciót, részletfizetést, fizetési halasztást is kaphatnak, ha szeretnék rendezni tartozásukat. A fizetést megtagadók esetében azonban a bírósági végrehajtók a jövedelemből tilthatják le a vasúttársaságnak járó összeget, míg az adósság nem rendeződik, vagy rosszabb esetben a bliccelő ingatlanjára vethetnek ki végrehajtási jogot”- írják, majd részleteztek egy egyedi esetet is. E szerint olyan is előfordult már, hogy egy adós veterán autóját foglalták le a nagy összegű adósság miatt.

Abban az esetben, ha valaki mégsem érzi jogosnak a MÁV által küldött levelet, melyben végrehajtást rendeltek el az évekkel ezelőtti jegy nélküli utazás miatt, akkor mindenképpen keresse fel őket a fent említett levelezési címen.