A két népet, magyarokat és a lengyeleket több száz éves barátság fűzi egymáshoz. A történelem szekere mindkét nemzet számára hozott olyan fordulatokat, ami a másik felet, mindig valamilyen szolidaritásra késztette “barátja” felé.

Az előadás végig vette az évszázadok alatt, történelmileg és kulturálisan is, több helyen összefonódó lengyel-magyar barátság gyökereit és a hitet, hogy ez a kötelék felbonthatatlan. Van miben hinni, hiszen éppen viszonyunk történelme is bizonyíték rá, néha a barátok is orrolhatnak a másikra, lehetnek más véleményen vagy akár térhetnek el céljaik. Ellenben, amikor a másik segítségre szorult, mi mindig számíthattunk egymásra, tökéletes példák erre a XIX. és a XX. század viharos évtizedei. A középkori Visegrádi hármakat sem lehetett volna nélkülük ismét életre hívni és lám, a modern korban is erős szövetséget vagyunk képesek alkotni.

Az orosz-ukrán háború most mégis törést látszik okozni a két nép kapcsolatában. Vannak, akik már a V4-ek felbomlását is látni vélik. Tényleg ekkora lenne a baj, hogy ez az évszázados, páratlan barátság is áldozatául eshet, két kívülálló nemzet csatája által? Reméljük nem. Az elmúlt hónapok és hetek azt mutatják, a lengyel oroszellenesség még közös múltunkból gyökerező, sokszor egymást támogató és segítő barátságunkat is kikezdheti?

Bízzunk benne, hogy nem így lesz. A feltett kérdésekre, még az előadó sem tudott egyértelmű válaszokat adni.