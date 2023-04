Tapasztalatcsere zajlik már most a fehérvárcsurgói Károlyi-kastély falai mögött, a fenntartható fejlődésről.

A tanácskozásról Fekete Ágnest kérdeztük. A kulturális menedzser azt mondta: - Cél a kulturális programok részeként újrahasznosított fesztiválok és örökségi helyszínek társadalmi és környezeti felelősségvállalásával kapcsolatos gyakorlatok kidolgozása a helyi lakossággal közösen. A Kulturális Központok Európai Hálózatának tagjai a fenntartható gazdaság elveinek figyelembevételével kapcsolatos gyakorlatukról folytatnak eszmecserét, emellett a "Les pluies de juillet" egyesület a jövőbeli kilátásokról szóló gondolatait osztja meg.



Mint megtudtuk, már április 17-én, hétfőn megkezdődött a kulturális és örökséggazdálkodás világ szakembereinek megbeszélése, ám mivel ebbe a jelentős témába be akarják vonni a lakosságot is, ennek megfelelően lesz egy civilek által is látogatható szakasza a tanácskozásnak. Erről ezt mondta Fekete Ágnes: -Április 20-án, vagyis csütörtökön délután 14-18 óra között bárki részt vehet a regisztrációt követően azon a megbeszélésen, melyen találkozhatnak a résztvevők az örökségvédelem négy szaktekintélyével Petrányi Barnával (ProProgressione), Miszlievitz Ferenccel (Köszeg), Bőczén Árpáddal (KÖME) és Fejérdy Tamással (ICOMOS).

A program végén, a komoly témát követően komolyzene zárja a nyilvános részt, melyen az érdeklődők és az előadók Gódor Erzsébet cimbalomkoncertjét élvezhetik.