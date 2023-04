Ahogy arra az ünnepségen elmondott beszédében mind Török Szabolcs, az intézményt fenntartó Székesfehérvári Tankerületi Központ igazgatója, mind pedig a Klebelsberg Központ szintén jenlévő elnöke, Hajnal Gabriella utalt, nem volt egyszerű a beruházás, hiszen még menet közben is számos probléma merült fel. Utóbbi rámutatott: az eredetileg kevesebb, mint fél milliárd forintos Európai Uniós támogatás nem volt elegendő a tervezett munkák kivitelezésére, így kormányzati forrást is bevontak a projektbe. A 891 millió forintos beruházás keretében tetőtérbeépítéssel kialakításra került egy kórusterem és fejlesztőtermek, valamint megújult a tornaterem, melynek bővítésével létrejött egy új táncterem is. Hajnal Gabriella az ünnepélyes átadón kiemelte: az országosan zajló mintegy 110 hasonló, alulfinanszírozott EU-s projekthez a magyar kormány 25 milliárd forintot tett hozzá, így a tervezett fejlesztések mindenhol megvalósulhatnak.

Fotós: Borsányi Bea / Fejér Megyei Hírlap

A Kodály iskola épületével kapcsolatos tervek megvalósulásában szerepet vállalt Vargha Tamás, országgyűlési képviselő és Cser-Palkovics András is. A polgármester annak idején, a kivitelezés megkezdésekor jelentette be, hogy a város a Modern Városok program keretében 150 millió forintot költ az iskola tetejének és homlokzatának felújítására. Ezzel teljessé válhat az intézmény megújulása, mely már régóta esedékes volt, hiszen az iskola 1942-es megépülése óta nem esett át ilyen mértékű megújuláson. Vargha Tamás ünnepi beszédében hangsúlyozta: a Kodály megújulása jó példája annak, hogyan tud együtt gondolkozni és együtt dolgozni a kormány és az önkormányzat, az országgyűlési képviselő és a polgármester.