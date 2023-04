Nemrégiben adtak tájékoztatást az Etyek szívében épülő egészségház alapozásáról, s ma már szemmel láthatóak a két traktusból álló egészségügyi intézmény formája, helyiségei. Uniós és hazai forrásból 704 millió forintot fordítanak a létesítményre, hangzott el a tájékoztatáson – a magyar kormány a költségek megemelkedése miatt megtoldotta a szükséges forrásokat, mondta el Tessely Zoltán országgyűlési képviselő. Méltatta a Zólyomi Tamás polgármester által irányított önkormányzati testület dinamikus munkáját, amelyet a látható fejlesztések, beruházások bizonyítanak a nagyközségben. Az egészségház kivitelezője, az Épkar Zrt tulajdonos-vezérigazgatója, Szeivolt István negyvenöt millió forintot adományozott cége nevében az önkormányzatnak orvosi műszerek beszerzésére. Az adományról szóló szerződést a csupasz falak között berendezett jelképes szoba asztalánál írta alá az adományozó és Kattra Judit önkormányzati képviselő, a Kulturált, Egészséges Etyekért Közalapítvány elnöke.

Minden korszerű orvosi eszköz egyenként és együttesen is nagyon megkönnyíti a diagnosztizáló orvos munkáját, de a beteg helyzetét is, aki nem kényszerül utazni egy-egy vizsgálatért. Morvayné Sárközi Tünde háziorvos örömmel sorolt fel az eddig nélkülözött beszerzendő eszközök, műszerek közül néhányat, amelyeket megvásárolhatnak az adományozó révén. Új fogorvosi széket kap a fogászat, valamint panoráma röntgent. Labordiagnisztikai eszközöket szerezhetnek be, például pajzsmirigyvizsgálatra, modern vérkép-automatát, a védőnőknek digitalizált mérlegeket, s számos kisebb, fontos eszközt még. Az egészségház várható átadása jövő év elején várható, tájékoztatott Zólyomi Tamás polgármester.