A program megnyitóját a községházán tartották, ahol Gáll Attila, polgármester köszöntő beszédében így fogalmazott: „Iszkaszentgyörgy. Egy csomó embernek semmit sem mond ez a szó. Aztán vannak olyanok, akik számára egy buszmegálló. Egy falu. Valaki számára bauxitlelőhely, amiről még általános iskolában tanult. Akadnak olyanok is, akiknek Iszkaszentgyörgy a kastélyt jeleni. És vagyunk sokan, akik számára ez a szülőföld, maga az élet.” A falu pedig, folytatta, emberek közössége és ebben a közösségben mindig voltak és vannak olyanok, akik nem csak a dolgukat teszik, de annál jóval többet. Így emelkednek ki a közösségből és válnak példaként állíthatóvá.

Idén a Szent György napok alkalmából ketten vehették át az Iszkaszentgyörgyért díjat. Horváth Zsuzsa, az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskoláért Alapítvány kuratóriumának elnöke, egyben az iskola magyar tanára, aki hosszú évek óta szervez eseményeket nem csak az iskola, de a falu egésze számára is. Tősgyökeres szentgyörgyi család sarja, így különösen szívén viseli a település közösségi életét.

Ugyancsak Iszkaszentgyörgyért díjat vehetett át Bernáth Zsoltné, aki mintegy három évtizede került a településre, melynek azóta teljesjogú tagjává vált. Jelenleg az óvodai konyha szakácsaként dolgozik, de mindig is kivette a részét a község rendezvényeinek szervezési feladataiból, az érkező vendégek ellátásából, a róluk történő gondoskodásból. Talán nincs is olyan Iszkaszentgyörgyön, aki nem ismerné Babi nénit, akit felnőttek és gyerekek egyaránt kedvelnek figyelmessége, kedvessége okán is.

Az Iszkaszentgyörgyön élő Szalkay Olgi és Svajcsik Tamás közös koncertje megtöltötte a házasságkötő termet

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A nyitóünnepség végén meglepetésként Ampli Ferenc, alpolgármester köszöntötte Gáll Attilát, aki református lelkészként családjával, 25 éve érkezett a faluba, amelynek 2006 óta polgármestere. Az elismerések átadása után Szalkay Olgi fuvola-, és Svajcsik Kristóf gitárművész koncertje következett, amely megtöltötte a polgármesteri hivatal házasságkötő termét.

A Szent György napok szombaton folytatódik, a részletes programról itt írtunk.