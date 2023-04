Többezer ember fordult meg egy nap alatt a kajászói sportpályán és környékén tavaly május elején. Császár Roland, Kajászó polgármestere nyolc vadásztársasággal fogott össze, s halászati, vadászati és természetvédelmi majálist rendezett szórakoztató, elgondolkodtató programokkal és gasztronómiai élményekkel. A polgármester – maga is vadászember, idéntől pedig a Várady Vadásztársaság elnöke is - elmondta, az alapötlet tavaly az volt, hogy a Vál-völgyi lakosoknak csináljanak egy olyan programot, ahol megismerhetik egymást, saját természeti környezetüket, ugyanakkor pedig a területen működő vadásztársaságokat és a vadászok munkáját is. Mindezeket azért tartja fontosnak, mert többek között szeretné, ha számos tévképzet megváltozna a „gyilkos” vadászokról, akik kedvükre öldösik le az állatokat. A vadászok ugyanis komoly szerepet vállalnak az állatok téli etetésében és az állomány egészségének, illetve megfelelő létszámának fenntartásában.

A Vál-völgyének települései mellett két „vendég” is lesz. Martonvásár és Bicske nem Vál-völgyi falu, ám mégis helyük van a rendezvényen, ugyanis vadászati szempontból ők is a család tagjai. Ahogy Császár Roland megjegyezte, a vadásztársaságok vadászterületeinek határai eltérnek a települések közigazgatási határaitól. Kajászón például négy vadásztársaság „osztozik”. No, de nem mélyedjünk bele a szakmai kérdésekbe, hiszen a Vadászmajális a kikapcsolódásról, a könnyed szórakozásról szól. A programokat tartalmazó első plakát már megjelent, így tudható, hogy a kulturális műsorok és koncertek mellett idén is lesznek „állatos” programok, így pl. vadász-, és speciális keresőkutya bemutató és állatsimogató, de nem marad ki a napból a gasztronómia sem! Többfajta vadétel kóstolására is lesz lehetőség.

Vannak folyamatban még egyeztetések is: úgy tűnik, idén az Országos Vadászkamara Fejér vármegyei szervezete is belép a támogatók sorába, így elképzelhető, hogy az eddig meghirdetett program további elemekkel bővül. Ha így lesz, ezekről - ahogy Császár Roland fogalmazott - meglepetésplakáton adnak értesítést még a rendezvényt megelőzően.