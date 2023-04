Hétfőtől, azaz május elsejétől az egészségügyi és a szociális intézményekben sem a dolgozóknak, sem a látogatóknak nem kell maszkot hordaniuk.

Erre reflektálva posztolt nemrég Facebook oldalán a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház is, s bejegyzésükben azt írták, az intézkedés a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházra is vonatkozik. "Speciális ellátást nyújtó osztályokon a maszkviselés továbbra is szükséges lehet" - tették hozzá. Ez azt jelenti, hogy a kórházigazgatók saját hatáskörben továbbra is dönthetnek a kórházat vagy a kórházon belül bizonyos osztályokat érintően a kötelező maszkhasználatról.