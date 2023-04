- Ha nincs bizonyíték arra vonatkozóan, ki rakta le a hulladékot, felvenni a küzdelmet a lerakó ellen olyan, mint a veszett fejsze nyele – vágott a témába Bárányos Csaba, polgármester, aki azt is elmondta, náluk összesen négy közterületfigyelő kamera működik, de azok a település központjában lettek felszerelve. A Damjanich utca végén megtisztított terület mellett van még három olyan külterületi rész, ahol az illegálisan lerakott hulladék elszállításra vár. A polgármester megjegyezte, most tavasszal szaporodtak meg jobban az ilyen jellegű szemétlerakások, aminek nem tudja az okát, ugyanis a korábbi években nem öltött ekkora méreteket a jelenség. Az esetek egy részében sikerült felderíteni az elkövetőket, de ahogy mondta, a külterületekre jellemzően nem a helyiek hordják ki a szemetet.

Az önkormányzat természetesen időről időre felszámolja az illegális hulladéklerakókat, aminek a költségét – a környezet tisztasága érdekében – is vállalják. Ugyanakkor a helyieknek igyekeznek olyan lehetőségeket biztosítani, amelyekkel csökkenthető annak az esélye, hogy valaki a határban öntse ki a szemetet. Ilyen pl. az évi egyszeri elektronikai hulladékgyűjtés, de van sütőolaj leadó pont, illetve zöldhulladék lerakót is fenntartanak. Utóbbival szeretnék elejét venni az otthon történő égetésnek (időszakosan ugyan erre is van lehetőség a községben) és Bárányos Csaba szerint valóban érzékelhetően csökkent is a tűzgyújtások száma Tabajdon.

Az is kiderült, hogy a Tabajdhoz tartozó külterületeken lerakott hulladék túlnyomórészt építési törmelék, de mellette megjelennek az autógumik és rengeteg műanyag (pl. fűnyíró borítása, gyermekjátékok, stb.). Ezek kapcsán a polgármester megjegyezte, úgy véli, a magukat olcsón hirdető lomtalanítók, akik mindenféle hulladék elszállítását vállalják, önthetik le rakományukat az erdők szélén, közutak mentén. – Elég valószerűtlen, hogy bármilyen vállalkozásnak megérje kevesebbért elvinni egy-egy háztól a szemetet, mint amennyiért tőle átveszik mondjuk a csalai hulladéklerakóban. Nálunk is akadnak többek között monitorok, számítógépek, kávéfőzők, hűtők a lerakott szemétben, amik tipikusan egy otthoni lomtalanításkor kidobásra kerülő dolgok. Még ha olcsón is hirdetik magukat az ilyen „vállalkozások”, csak akkor szabadna igénybe venni a szolgáltatásukat, ha hitelesen bizonyítani tudják, hová kerülnek az elszállított holmik – fogalmazott a polgármester, aki zárásként azt is elmondta, a településen folytatódik az illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, de várják a jobb időt, hogy gépekkel is rá lehessen menni a területre a szemét összegyűjtéséhez, illetve hogy a még mintegy 15 köbméter hulladék elszállítására rendelt konténert is le tudják rakni.