Lefkován József régóta szívbeteg, állandó gyógyszerszedésre szorul. Legutóbbi kórházi kezelését követően új gyógyszereket kapott, amiket a korábban szedettekhez hasonlóan szintén a háziorvossal tud felíratni, támogatott formában. El is ment hozzá, fel is lőtték mind a négy gyógyszer kiváltásához a receptet a felhőbe. Csak a gyógyszertárban, fizetéskor derült ki, hogy az egyiket nem támogatott formában írták fel neki, ami miatt ez a bizonyos medicina jóval többe – 4500 helyett 20 ezer forintba – került. Ennek ellenére azt is kifizette és elhozta. A hibát aztán jelezte a háziorvosnak, aki új receptet állított ki. Ennek birtokában felhívta a fehérvári patikát, hogy szeretné visszakapni az árkülönbözetet!

„A nem tájékoztatás, szerintem hiba!”

- Tudom, hogy gyógyszert nem vesznek vissza, de nem is akartam visszavinni, csak a támogatott és a nem támogatott ár közötti különbséget szerettem volna visszakapni. Nem adták vissza

– panaszolta Lefkován József. A patikában aztán azt is megtudta, pénzt csak akkor adnak vissza, ha a gyógyszertár hibázott. Ám a gyógyszertár szerint ilyen nem történt. A panaszos viszont úgy véli, a gyógyszertáros hölgy nem tájékoztatta megfelelően, ugyanis azt nem mondta el neki, ha teljes áron elviszi a szóban forgó gyógyszert, nincs módja később a helyes recept birtokában sem kompenzációt kérni. – A nem tájékoztatás, szerintem hiba! – mérgelődött Lefkován József, aki megkereste a betegjogi képviselőt és az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) regionális központját is, ám érdemi segítséget nem kapott. Mind a két helyen csak arról tájékoztatták, amit addig is tudott: gyógyszert nem cserélnek vissza.

Gyógyszert nem vesznek vissza és az árát sem adják oda, csak ha a patika hibázott

A patikus nem tehet semmit!

Az esettel kapcsolatban megkerestük az OGYÉI-t, akitől többek között azt is megkérdeztük, mennyire életszerű, hogy a beteg az orvos és a gyógyszertár között, menetközben ellenőrzi le az elektronikus receptet, amihez okostelefon, internethozzáférés, ügyfélkapu is szükséges és az sem árt, ha a megfelelő applikáció rajta van a készülékén? Válaszukból kiderült, hogy a beteg kérhet a kezelőorvostól úgynevezett felírási igazolást. Ezen a papíralapú dokumentumon többek között olyan adatok is láthatók, mint a gyógyszer megnevezése, hatáserőssége, kiszerelése, a rendelt mennyisége, magisztrális (gyógyszertárban elkészített) készítmények esetén a részletes összetétel és a felírás jogcíme is. Hozzátették: „A hatályos jogszabály szerint tévesen kiszolgáltatott (a gyógyszertár hibájából nem a felírt vénynek megfelelő gyógyszer került kiadásra), vagy az OGYÉI által visszahívott gyógyszer kivételével gyógyszert visszavenni nem lehet. A gyógyszertár érdekkörében felmerült okból tévesen, vagy a nem megfelelő minőségben kiszolgáltatott gyógyszert – a nyugtán szereplő térítési díjának vagy árának visszafizetése mellett – a kiadást követő 5. nap nyitva tartásának végéig köteles visszavenni az a gyógyszertár, ahol azt a vásárlást igazoló dokumentum alapján kiadták.” Végül arról is tájékoztatott az intézet, hogy

a patikában a gyógyszerészek és szakasszisztensek kizárólag a felírásnak megfelelően adhatják ki a gyógyszert. Amennyiben a vény nem megfelelő támogatási jogcímet tartalmaz, azt nem javíthatják.

Nem kötelességük szólni

Megkérdeztük az érintett gyógyszertár vezetőjét is, aki elmondta, a szóban forgó esetben az orvosnál rosszul állították ki a receptet, így a gyógyszertári alkalmazott csak teljes áron adhatta ki a gyógyszert. Hozzátette, a beteget tájékoztatták a lehetőségekről: elviszi teljes áron a gyógyszert, vagy visszamegy a javított recepttel és akkor megkaphatja olcsóbban is. – Megjegyzem, nem kötelességünk jelezni a betegnek, ha rosszul van felírva egy recept. Ennek ellenére, mindig maximális jószándékkal igyekszünk a hozzánk érkezőket kiszolgálni. A kollégáimért pedig tűzbe megyek! – mondta a gyógyszertár vezetője, aki ügyvéddel fenyegetett meg minket, ha leírjuk a patika nevét. A beszélgetésből azonban az is kiderült, utólag lehetett volna sztornózni az összeget, ám ezt nekik „keményen meg kellett volna indokolniuk” – fogalmazott a gyógyszertárvezető.

Azt, hogy pontosan mi hangzott el vásárláskor Lefkován József és a patikus között, nem lehet kideríteni. Az, hogy a patikában felhívták-e a figyelmét arra, hogy amennyiben elviszi drágábban a gyógyszert, később nem tudják visszaadni az árkülönbözetet, szintén nem tudni. A panaszos szerint ezt nem mondták el, a patikavezető asszony viszont éppen ennek az ellenkezőjét állítja. Nem feladatunk igazságot tenni! A mi dolgunk, hogy megállapítsuk, a gyógyszertárakban is igaz a régi figyelmeztetés: „pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el!” Érdemes hát mindig ellenőrizni, mit és hogyan írt fel az orvos, vagy felírási igazolást kérni, ha nehezen igazodnak el a virtuális világ útvesztőjében!