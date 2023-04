Remélhetőleg ilyen mértékben zuhan a garatra felöntött sofőrök száma is. Bár ha csökken is, sajnos még mindig akad belőlük néhány példány. Bodajkon is elindult "az ismeretlen tettes" kocsival csütörtökön este – ha ittasan, ha nem –, és egy nem túl bonyolult helyen nem tudta elkerülni a villanyoszlopot. Onnantól szerepcsere volt. Alaphelyzetben az oszlop hivatott tartani a kábeleket, mégis: a villanydrótok nem engedték eldőlni a tökéletes tarolás áldozatát.

Wurczinger Lóránt, a város polgármestere közösségi oldalán úgy fogalmazott: – Az esti órákban a Deák Ferenc utcai trafó környezetében lévő településrész villanykimaradásának oka, hogy kidőlt egy oszlop.

A derékba tört oszlop

Forrás: Facebook



A városvezető megköszönte az áramszolgáltató cég gyors és hatékony munkáját, valamint a helyszín biztosítását magára vállaló helyi polgárőrök segítségét.

A fény hozójának feltámadását várjuk ezen a hétvégén, de nem feltétlenül kell italozással és a fény, a közvilágítás kioltásával tölteni a várakozás pillanatait. Wurczinger például ezzel a mondattal zárta a posztot: – Mindenkinek körültekintőbb és biztonságosabb közlekedést kívánok!