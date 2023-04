A Mi Hazánk néhány nappal ezelőtt indította el országos kampányát, amelynek keretében a kutak megadóztatása ellen gyűjtenek aláírást. – Arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a fúrt kutak mellett lényegében minden fajta kutat szeretnének megadóztatni. Minden kútra vonatkozik az a bejelentési kötelezettség, amelynek a határideje december 31-e. Aki nem jelenti be, az komoly bírságra számíthat – fogalmazott Szakács Árpád. A publicista meglátása szerint ezzel több probléma is van. Mint mondta, egyrészt az elsősorban fúrt kutakat érintő, engedélyeztetés és felmérés során keletkező magas költség.

– Ezzel kapcsolatban arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ennek a kezdeményezésnek milyen veszélyei vannak. Ennek a bejelentési kötelezettségnek van már múltja, 2016-2017 óta van már napirenden. Több nyugat-európai példán keresztül arra hívtuk fel a figyelmet, hogy ott mi alakult ki a fúrt kutakkal kapcsolatban – mondta Szakács Árpád. Úgy fogalmazott, a legemblematikusabb példa a belgiumi eset, ahol ugyan azoknak az előírásoknak kell megfelelni, mint Magyarországon. Szakács Árpád elmondta, Belgiumban is elindult egy könnyítési eljárás, elindult egy folyamat a regisztrálásra vonatkozóan, majd ezt követően többfajta adót vetettek ki a kutak tulajdonosaira. – Ha valaki talajvízből öntözi a saját kertjét, annak is különböző anyagi vonzatai vannak. Végeztünk egy próbát, hogy látható legyen ennek nagyságrendje. Hogyha a belgiumi példát nézzük, egy ezer négyzetméteres telek locsolása, egy aszályosabb időszakban, akkor 500-700 ezer forintnyi adóval jár. Magyarországon is jogos az aggodalom, hogy a regisztrációs eljárás csak az első lépése egy olyan jellegű adó kivetésének, ami egész Európában általánossá válhat – emelte ki Szakács Árpád.

Hozzátette, bár sokan azt is mondhatnák, hogy ezek az adók a magyar társadalom nagy részét nem érintik. – Ez nem így van. Abban az esetben, ha valóra válik az, ami Nyugat-Európa számos országában valóra vált, vagyis megadóztatják ezeket a kutakat, akkor minden Magyarországon előállított élelmiszer árában meg fog jelenni ez az adóvonzat. Ez azt jelenti, hogy az országban mindenki érintett lesz, aki olyan terméket fogyaszt, aminek az előállításához szükség van vízre – hangsúlyozta Szakács Árpád.

A délután folyamán a Mi Hazánk Fejér vármegyei szervezetének tagjai a Mátyás király körút és Liszt Ferenc utca találkozásánál, a Palotai kapu téren gyűjtenek aláírást.