A kormány kiemelt projektjeként futó Magyar falu programnak köszönhetően igyekszik felzárkóztatni a vidék Magyarországát, így a kisebb települések, min amilyen Alap is, részesülhet a forrásokból

Az alapi óvoda az elmúlt években jelentősen modernizálódott. Elég csak a közétkeztetést is ellátó konyhára, vagy az új csoportszobára gondolnunk. Hamarosan pedig a hivatalos átadóra is sor kerülhet, akárcsak az iskolai tornaterem esetében. Az önkormányzat tájékoztatása szerint ugyanis célegyenesbe ért az iskolai tornaterem felújítása is. Mint megtudtuk, a beruházás során, új PVC sportpadlót, fűtésrendszert, lámpatesteket, tetőt és vizesblokkokat is kapott az épület. Ahogy a polgármester, Szalai János Milán fogalmazott:„Mondhatni, teljes megújuláson ment keresztül! Hamarosan pedig a gyermekek is igénybe vehetik a felújított tornatermet. A képek önmagukért beszélnek!” – osztotta meg a faluvezető.