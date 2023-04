A Planéta Pajtik program - melyet az óvoda pedagógusai dolgoztak ki - érthetően, színesen és könnyedén tár a gyermekek elé komoly környezetvédelmi témákat olyan gondolkodtató, mozgásos, zenés játékokkal, melyek problémamegoldásra sarkallják őket. – Heti rendszerességgel tartottunk a gyerekeknek délutáni foglalkozásokat ősztől kezdve két óvónéni vezetésével, melyeken olyan problémaköröket jártunk körbe, mint pl. az energiatakarékosság, a hulladékmentesség vagy az erdők, rétek, vizek védelme. Azt szeretnénk a programmal elérni, hogy az óvodáskorúak még pici ökológiai lábnyoma később is kicsi maradjon. Ha pedig erre idejekorán, tudatosan kezdenek készülni, vélhetően felnőtt korukban is a természettel összehangban tudnak majd működni – mondta a feol.hu kérdésére Deák Barbara, óvodavezető.

Fotó: Simon Erika

A Föld Napján, szombaton a tanultakat mutatták be a Planétás nagycsoportosok kis jelenetek formájában, amiből film is készült. A délelőtt további részében aztán a különböző, az udvaron kialakított természetvédelmi pontokon folytatódott a játék, de voltak kézművesfoglalkozások is, melyek keretében, a természetes háztartás jegyében készült WC tisztító bomba, de hulladékból kulcstartó is. Tartottak felnőtteknek is érdekes workshopokat és mini piaccal is készültek, ahol újrahasznosított tárgyakat vásárolhattak az érdeklődők.

A program elnyerte a székesfehérvári és a megyei önkormányzat támogatását is, így a jövőben a fehérvári és a régióbeli óvodáknak is lesz lehetőségük csatlakozni, hogy minél több kisgyermek válhasson Planéta Pajtivá.