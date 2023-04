A Fejér Vármegyei Polgárőr Szövetség április 15-én Székesfehérváron, az Árpád Szakképző Iskola és Kollégium éttermében megtartotta a 2022-es esztendőt értékelő közgyűlését.

Cseh István vármegyei elnök köszöntötte az esemény résztvevőit, köztük dr. Túrós Andrást, az Országos Polgárőr Szövetség elnökét, Szabó Vendel rendőr ezredest, rendőrségi főtanácsost, a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetőjét, főkapitányt, Rabóczki Zsolt tűzoltó alezredest, a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság polgári védelmi főfelügyelőjét és Márton Zoltánt, a Fejér Vármegyei Polgárőr Szövetség titkárát.

Cseh István tartott beszámolót a 2022-es esztendő sokrétű munkájáról. Mindjárt az elején leszögezte, hogy a tavalyi év a vármegyei szövetség kiemelkedő esztendője volt.

Fotós: Csató József

A Fejér Vármegyei Polgárőr Szövetség tagegyesületei az alapfeladataikat színvonalasan, a korábbi évekhez hasonlóan, jó hatékonysággal teljesítették, a rendelkezésre álló erőforrásokat tervszerűen és jól hasznosították. Az OPSZ irányelveinek megfelelően elsősorban a kistelepülések biztonsága került előtérbe.

A polgárőrök munkájukkal bizonyították, hogy képesek válságos időszakban is helytállni, embertársaikon, különösen az időseken segíteni. Ez az akaraterő megmutatta, hogy Fejér Vármegye polgárőrei egységesek.

A határvédelmi munka során 59 fő összesen 8448 órát teljesített az illegális migráció visszaszorításában, megfékezésében. Polgárőreik bátrak voltak, jól ellátták hazafias kötelességüket.

Tavaly a vármegye 104 egyesületében 4017 polgárőr 770699 szolgálati órát teljesített. Az egy polgárőrre jutó szolgálati óraszám 192 óra volt.

A Magyar Falu 100 Program megvalósulása során 5 egyesület alakult újjá.

Hatékonyan elvégezték közterületei járőrszolgálataikat, a szükséges és igényelt mértékben, a rendőrségi körzeti megbízottakkal együtt.. Az igényeknek megfelelően folyamatosan el láttak rendezvénybiztosítási feladatokat is.

Huszonöt iskolával van együttműködési megállapodásuk. A katasztrófavédelemmel is kitűnő a kapcsolatuk. A mezőrökkel és a halőrökkel is együttműködnek.

A Velencei tavi idegenforgalmi munkában hét egyesület vett részt. A Gárdonyi Városi Rendőrkapitányságtól óriási támogatást kaptak ezek az gyesületek, amelyeknek polgárőrei 2398 szolgálati órát teljesítettek.

A külterületek biztonsága, környezetünk védelme programot is jól teljesítették. Kiemelt szerepet vállaltak lovasaik. Hat egyesületükből a 22 lovas polgárőr összesen 5460 szolgálati órát teljesített a múlt esztendőben.

Fotós: Csató József

A vármegyei egyesületek Mindenszentek ünnepén és a halottak napján folyamatosan biztosítási feladatokat láttak el a temetőkben.

A vármegyei elnök kiemelte: a rendőrségi együttműködés során mindig számíthattak a rendőrség támogatására, a rendőri vezetés, illetve a közvetlen szolgálatot ellátó rendőrökre, körzeti megbízottakra. Sokat fejlődött és hatékonyabb lett az együttműködésük, számítanak a polgárőrökre a közös munka során.

A katasztrófavédelemmel is kitűnő a kapcsolatuk, továbbképzésen is részt vettek a polgárőrök.

A Magyar Laddarúgó Szövetség Fejér Vármegyei Igazgatóságával is jól együttműködnek, mérkőzéseket biztosítanak, ezért tavaly négy egyesület kapott támogatást. Ugyancsak együttműködnek a NAV-val és a Magyar Postával.

A múlt év rendkívül eredményes volt a szövetség életében, köszönhetően a 104 egyesületben önkéntes bűnmegelőzési munkát végzett 4017 polgárőrnek, közülük 104 az ifjú polgárőrök száma.

Cseh István ismertette az idei sokrétű feladatokat is. A nehéz gazdasági helyzetben minden bizonnyal megnő a vagyon elleni bűncselekmények száma, erre fel kell készülnie a polgárőröknek is. Rendkívül fontos a Gondoskodó Polgárőrség program, a 12 pont szerinti tevékenység. Előtérbe helyezik a demonstratív gyalogos, kerékpáros, robogós szolgálatokat, a külterületeken pedig a lovas szolgálatokat. Tovább erősítik együttműködésüket a stratégiai partnerekkel, különösen a rendőrséggel és az önkormányzatokkal.

2023 egyben a takarékosság éve is. A rendelkezésre álló költségvetési források, a takarékos gazdálkodás mellett, kielégítően biztosítják majd a polgárőrség működésképességének a megőrzését.

A közgyűlésen Ábele Márton, a Fejér Vármegyei Polgárőr Szövetség Felügyelő Bizottságának elnöke tartott beszámolót a múlt évi gazdálkodásról. A közgyűlés egyhangúan elfogadta a tavalyi évről szóló beszámolót, és az idei költségvetést.

Fotós: Csató József

A közgyűlésen dr. Túrós András, az Országos polgárőr Szövetség elnöke köszöntötte a vármegye polgárőreit és megköszönte a 2022-ben végzett kiváló tevékenységüket. Hangsúlyozta, hogy a vármegye élen jár a dunántúli szövetségek közül, de országos viszonylatban is dobogós helyet érdemel tavalyi munkája alapján. Országosan az egy polgárőrre jutó szolgálati órák száma tavaly 144 volt, Fejérben viszont 192!

A múlt év a polgárőrség arany korszakának tekinthető mindenképpen, A kormányzat minden szükséges támogatást megadott az OPSZ-nek, az idei költségvetést is biztosította számukra. Takarékos gazdálkodással minden bizonnyal teljesíteni tudják az idei sokrétű feladataikat is.

Arra kérte Fejér vármegye polgárőreit, hogy az idén is tegyenek meg mindent a megnövekedett feladataik maradéktalan teljesítésért.

Szabó Vendel rendőr ezredes, vármegyei rendőr-főkapitány is elismerését és köszönetet fejezte ki a polgárőröknek és családtagjaiknak a tavalyi önzetlen és eredményes munkájukért. Továbbra is fontos szövetségesüknek tekinti a rendőrség a polgárőrséget és közösen dolgoznak majd az idén is nem könnyű feladataik végrehajtásáért.

Rabóczki Zsolt tűzoltó alezredes, polgári védelmi főfelügyelő, a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság köszönetét és elismerését tolmácsolta a polgárőröknek. Együttműködésük kifogástalan és továbbra is számítanak a vármegye polgárőreire. Tavalyi munkájukat megköszönve Elismerő Oklevelet nyújtott át Pintér Lászlónak, a Székesfehérvári Városi Polgárőrség elnökének és Paál Andrea városi titkárnak.

Az eseményen dr. Túrós András, Szabó Vendel és Cseh István kitüntetéseket és elismeréseket adott á a kiváló munkát végző polgárőröknek:

OPSZ Elnöki Dicséretben részesült Fehér István, a Velencei Polgárőrség elnöke és Horváth István, a Perkátai Polgárőrség elnöke.

A Polgárőr Érdemkereszt arany fokozata kitüntetést kapta: Ambrus Ferenc, a Pázmándi Polgárőr Egyesület elnöke, Zámbó Jánosné, a Zichyújfalui Községi Polgárőr Egyesület elnöke és Bognár János, az Alba Regia Polgárőr Egyesület elnöke.

Az ezüst fokokozatot hárman vehették át: Krizsák Szabina, a Zichyújfalui Községi Polgárőr Egyesület elnökhelyettese, Stockinger Dávid, a Velencei Polgárőrség tagja és Baráth János, a Kincsesbányai Polgárőrség elnöke.

A bronz fokokozatot ugyancsak hárman érdemelték ki: Novozánszky Csaba, a Ráckeresztúri Vagyon és Polgárőrség elnöke, Csere Kinga Izméne, a Perkátai Polgárőrség tagja és Bartók Béla, a Rácalmási Szent György Polgárőr Egyesület tagja. Szent István Plakettet tizenhatan, az Év Polgárőre elismerést heten, Elnöki Plakettet pedig huszonketten vehettek át. Tárgyjutalomban pedig hatan részesültek.