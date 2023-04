Ahogy azt Sallai Mihály, polgármester a feol.hu-nak elmondta, ez annak a projektnek a része, amelyet tavaly ősszel kezdtek el és amelynek keretében a faluban több helyre is saját gyártású információs táblák kerültek ki a helyi látnivalókról és nevezetességekről. Így a Zámolyra látogatók a temetőben például megismerhetik a régi zsidó sírkert történetét, de olvashatnak a búcsi leventék sírjáról és Zámoly régi urainak, a Lambergeknek a sírhelyéről is. Összesen 11 tábla készült, amelyek mindegyikén – a modern kor vívmányait kihasználva - QR kód is található, amelyeket egy okostelefonnal leolvasva a készülék térképes alkalmazása az útvonalat is megmutatja a keresett látványossághoz, emlékműhöz, amelyről további leírást is olvashatnak.

Szerda délután elkészültek az utolsó ecsetvonások is (aki fest: Baboth Dóra)

Fotó: Sallai Mihály

A munka a szerdán elkészült két táblával zárult. A 2,65 méter széles és 2,4 méter magas fa táblákat az információs táblákhoz hasonlóan az önkormányzat dolgozói készítették. A rajtuk olvasható feliratnak köszönhetően a faluba érők számára rögtön kiderül, arra a településre értek, ahol Magyarországon a legmagasabb az egy főre jutó – de mondhatjuk azt is, hogy az egy négyzetméterre eső - Kossuth díjas költők száma. A táblák hátulján pedig a települést elhagyóknak is szól egy kedves üzenet: „Visszavárjuk! Jó utat!”