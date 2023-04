A versenyzők egy szakkönyv segítségével készültek fel saját iskoláikban a megmérettetésre, hogy a védőnőkből alakult zsűri előtt be is mutassák tudásukat. – Gyakorlati és elméleti állomásokat is teljesíteniük kell a versenyzőknek, a legnagyobb hangsúlyt viszont a gyakorlati rész kapja. A diákoknak be is kell tudniuk mutatni azt, amit elméletben megtanultak – emelte ki a megmérettetéssel kapcsolatban Szücsné Szigeti Hedvig, a Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezetének igazgatója. A két elméleti állomás mellett a szervezők három gyakorlati feladattal várták a versenyzőket. A csapatoknak a táplálás, a fürdetés és a pelenkázás folyamatát kellett bemutatniuk.

A megmérettetés tétje az Országos Csecsemő- és Kisdedgondozó Versenyre való továbbjutás volt, ahol az általános és a középiskolás versenyzők közül egy-egy csapat mérettetheti majd meg magát. Az eredményekről hamarosan portálunkon is beszámolunk.