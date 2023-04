A húsvéti időszak tűzszünethez hasonlatos, boldog békeidőszakában minden munkagödröt feltöltöttek és szinte minimálisra csökkentették azt a hetek óta tartó tátongást, amit az úttest alatt futó közművek cseréje miatt ástak.

Aztán az ünnep véget ért, a lövészárkok újra elmélyültek, a védettségben bízó Irányi Dániel utca mégis megkapta a piros kalapos T betűvel büszkélkedő táblát. A zsákutca elesése után alig egy nappal a kivitelező felderítői előre nyomultak a Szent Vendel irányába. A Móri út valaha volt külső sávjából kialakított párhuzamos parkolókat oszlopsorral és közéjük feszített szalagokkal védik az ingyen parkolót keresőktől.

Fotós: Palocsai Jenő / FMH

Csütörtökön reggel nyolckor legördült a hosszú futószalagban végződő aszfaltmarógép a platóról, hogy a most meghódított szakaszon újabb lövészárok futhasson a város pereme felé. További jelentős változásokra kell tehát készülni a Móri úton, ugyanis a buszmegállókban már nem állnak meg a buszok, és a parkolókban nem parkolnak autók az említett szakaszon és a gyalogosoknak sem könnyű, mert az Irányi előtt a gyalogátkelőhely egy részét is feltörték és a Szent Sebestyén templom tetejéről is bármikor leeshetnek darabok a tetőfelújításból fakadóan. Irányonként egy-egy sávot továbbra is sávelhúzással tartanak fent a beruházást végző szakemberek, ezért érdemes a korábban megszokott fehér útburkolati jeleket felülíró sárgákat figyelni és persze a sebességkorlátozó táblákat, hiszen a szalagokon túl védtelen szakik dolgoznak azon, hogy végre egyszer rendesen elkészüljön a sokat és sokak által várt szép új Móri út.