Az Aranybárka Egyesület egy olyan szervezet, mely az idősekért és a pszichiátriai betegekért létesült. Megyénk különböző pontjain is több intézményt üzemeltetnek, a mostani alkalommal azonba a Seregélyesen található otthonba látogattunk el, méghozzá nem másért, mint egy rendhagyó divatbemutató kedvéért. Az épületbe belépve mondhatni már alig akadt egy üres négyzetméter annyian várták, hogy kezdődjön a show.

Molnár Tímea, az intézmény vezetője köszöntőbeszédében elmondta: nagyon hálás, hogy a rendezvényük létrejöhetett, ám ez önzetlen támogatóik nélkül nem sikerült volna.

Jó kedv járta be a seregélyesi otthont

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Majd elsőként Dominek Anna színésznő lépett ’színpadra’ és előadásában több dalt is halhattuk. Ám a közönségből mégis a Homokóra című dal váltotta ki a legtöbb érzelmet, volt, aki sírt, volt, aki énekelt és volt, aki mindkettőt egyszerre. Ezt követően kezdődött az esemény fényponja, a divatbemutató, a hölgyek és az urak már tűkön ülve várták, hogy végig mehessenek a ’kifutón’, többen még táncot is lejtettek menet közben. A divatbemutató célja, persze a szórakoztatáson túl, az volt, hogy megmutassák: igenis lehet csinosan öltözni a hétköznapokban, ehhez pedig nem kell vagyonokat költeni a ruhákra és az sem számít, hogy mennyi idős az ember. Mint az eseményen megtudtuk, a felvonulók között egy 85 éves hölgy is, aki még táncolt is közben.