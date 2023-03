Örömmel osztotta meg a feol.hu-val a fotót a mindig mosolygós könyvtáros, aki egyebek mellett azt is elárulta portálunknak, hogy miért is tartja fontosnak ezt a napot. A víz világnapja alkalmából egy papírszínházas mesét is hozott, melynek címe: Vízcsepp. A tanulságos történet a legősibb természeti elem, a víz változatait mutatja be.

Egy kora tavaszi reggelen, nagyot nyújtózva felébredt egy vízcsepp a lassan hömpölygő folyó ölében.

– idézet a meséből.

– Az olvasóinknak is bejön ez a különleges sarok. Itt le lehet ülni beszélgetni, kávézgatni, olvasgatni, ide a tó partjára. Szeretném én is felhívni a figyelmet a mindenki számára elérhető tiszta víz fontosságára, és az édesvízkészletek veszélyeztetettségére. Szomorúan tapasztalom, hogy sokszor felelőtlenül csak elhajigálják a szemetet az emberek, szennyezik a talajt. Fontosnak tartanám, hogy összefogjunk és megértessük az emberekkel, hogy ennek a nemtörődömségnek egyszer meg fogjuk fizetni az árát. Egy élhetőbb, egészségesebb környezetben szeretném látni felnőni a gyerekeimet és majdan az unokáimat – nyilatkozta a feol.hu-nak Tabiné Nyúl Gabriella.

Bátran biztatunk mindenkit, hogy aki még nem tette, látogasson el az Előszállási Kossuth Lajos Művelődési Házba és Könyvtárba, hogy saját szemével láthassa ezt a nem mindennapi dekorációt.