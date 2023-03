A Palotai út tízemeleteseinél is az ott lakók keze munkáját dicsérik a kertek, kültéri dekorok. A közelmúltban az óriási erejű szél, az egyik szelektív hulladékgyűjtő kukát gyakorlatilag bedobta a kiskertbe, kidöntve a kerítést. A kuka tartalma is kiömlött: a rendrakást, helyreállítási munkákat is a lakók végezték el, még aznap. A Koch László utcából is kaptunk fotókat, ahol pár méteren belül két kuka is elsodródott a szélben: az egyik képen látható, kis híján az ott parkoló autóra dőlt, de még talán a forgalmat is akadályozta a sárga gyűjtőedény.

Több kommentelő felvetette, talán a kukaketrec lehetne megoldás ebben az esetben is, de ez talán azért kérdéses, mert ezekbe a kukákba az a cél, hogy minél többen gyűjtsék szelektíven a szemetet. Milyen tippek, trükkök, megoldási javaslatok lehetnek, hogy megakadályozható legyen, hogy bármiben is kárt tegyenek ezek a hulladékgyűjtők? A Depóniához érkeztek panaszok, problémafelvetések ezzel kapcsolatban? - ezekkel a kérdésekkel és a cikkben is megjelenő fotót csatolva fordultunk a Depónia Zrt. illetékeséhez.

A színház mögött, a Koch László utcában is sorra elszédültek a gyűjtőedények

Fotós: Olvasó

- Ugyan már nem aktuális a szélvihar okozta káresemény, bár ez a téma úgy véljük mindig időszerű - kezdte válaszát Budai Dóra a Depónia Nonprofit Kft. PR vezetője. Hozzátette: - Szoktak ilyen jellegű panaszok érkezni, de szerencsére nem számottevő, ritkán fordul elő. Sajnos a térségben előforduló viharos erejű szél és az ebből adódó károk elháríthatatlan külső ok következményei, ezekért a károkért felelősséget sajnos nem tudunk vállalni. Kollégáink a hulladékgyűjtő edényeket ürítés után minden esetben lefékezett állapotban helyezik vissza a helyükre. Ez sok esetben megakadályozza az edény elmozdulását, de a nagyon erős szél következtében elmozdulhatnak, vélelmezzük ez történt a felvázolt esetekben is. Sajnos volt olyan is, hogy hiába volt kifékezve, akkora horderejű volt a szél, hogy oldaláról-oldalára görgette az edényt. Ez ellen pedig aztán végképp nincs felelős - fogalmazott.

Fotós: Olvasó

Szerinte a ketrec esetlegesen jó megoldás lehet, de csak akkor, ha ez nem zárt, mert annak mindenki számára hozzáférhetőnek kell lennie. Mint írta, a ketrec megépítése milliós nagyságrendű tétel edényenként, valamint jelentős procedúra a terület ilyen célú kisajátítása is, ezért belátható időn belül valószínűleg nem ez lesz a megoldás. - Így jó megoldás nincs, csak az marad, ha nem állnak autójukkal közvetlenül a nem ketrecben lévő edények mellé, főleg, ha előre lehet látni, hogy viharos időjárás érkezik. Illetve, ha valaki lát ilyen esetet a lehető legrövidebb időn belül cselekszik és lehetőség szerint visszaállítja az eredeti helyére az edényt. Az ebben nyújtott együttműködést előre is köszönjük - válaszolt a Depónia Zrt. nevében Budai Dóra.