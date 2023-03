Első alkalommal rendezték meg a Videoton nőnapi musical gálát Székesfehérváron a Videoton Oktatási Központban (VOK) vasárnap este, melyen elsőként Ódry Anna, a Videoton Holding Zrt. pr és marketing igazgatója köszöntötte a közönséget. Elmondta: a vállalatcsoport az elmúlt 30 évben stabilan növekvő, sikeres gyártócég.

Fotós: Fehér Gábor / FMH

- Nem túlzás azt állítani, hogy sikerünk nagyrészt a nőkön is múlik, hiszen a Videotonban dolgozók nagy többsége – mintegy 58 százaléka – nő. Ezért nőnap alkalmából köszöntötték a cég dolgozóit – köztük azt a körülbelül 600 főt is, akik a gálán is rész tudtak venni.

Fotós: Fehér Gábor / FMH

Sinkó Ottó, a Videoton Holding Zrt. társvezérigazgatója volt a Videoton musical gála ötletgazdája, s ő teremtette meg a lehetőséget az est megszervezésére is. A gálán azonban nem csak a Videoton női dolgozóit látták vendégül, de a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház I. és II. belgyógyászatának ápolónőit, valamint a Teleki Blanka Gimnázium, a II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és a Hétvezér téri Általános Iskola pedagógusait is. – Köszönjük, hogy áldozatos munkájukkal hozzájárulnak Székesfehérvár és környéke jólétéhez – emelte ki Ódry Anna.

Fotós: Fehér Gábor / FMH

- Egy Nógrád megyei kis faluból származom, s ott, a kultúrház felújításának átadóján töprengtünk az ottani polgármesterrel azon, mi lehetne méltó és színvonalas műsor az eseményhez. Így kerestem fel Szurdi Miklóst, akinek természetesen volt ötlete az előadásra. Arra gondoltam akkor, milyen nagy kár lenne, ha ez az est egy évben csak egyszer lenne előadva, így arra kértem őt és barátait, hogy hozzunk össze itt egy másik előadást is. S tekintettel arra, hogy közel volt a nőnaphoz, így lett ez egyfajta nőnapi rendezvény – foglalta össze a Fehérvárra hozott gála ötletét a társvezérigazgató.