Újabb videót kaptunk arról a fekete Audiról, amelynek gazdája játszótérnek nézte hétfő hajnalban a palotavárosi Horog utca mini körforgalmait, s ott driftelésbe, gumicsikorgatásba kezdett. Sőt, nem csak kezdett, hanem azt vagy 20 percen át folytatta, felzavarva a környéken lakókat nyugodt álmukból.

Az egyik olvasónk szintén szem- és fültanúja volt a hangzavarnak, s miután azt megelégelte, elővette a telefonját és videót készített az éjszakai „játszadozásról”. Mint lapunknak írta, alapvetően semmi baja nem lenne az ilyennel, megy 1-2 kört, hadd legyen neki gyereknapja... De a fekete audis vagy 15-20 percen át száguldozott.

Olvasónk szerint „amúgy vicc ez a körforgalom, az egyenesen haladó kocsik több mint fele nyílegyenesen átmegy rajta. Aki meg szabályosan használná, kanyarodásnál csak néz nagyokat”

A Horog utcában lakó olvasónk szerint a fekvőrendőr legalább lelassította az autósokat, a körforgalomnál kiépített zebráknak is ez lenne a funkciójuk, ha a körforgalmat a rendeltetésüknek megfelelően használnák. Most viszont, fekvőrendőr hiányában, aki száguldozni akar, „már full nyugisan, akadály nélkül megteheti ismét, mint régen.”

Az ügyben megkerestük a körzet önkormányzati képviselőjét, Farkas Lászlót, aki érdeklődésünkre elmondta, lakossági kérésére alakították itt ki a körforgalmat, illetve az ahhoz kapcsolódó zebrákat, hogy a gyalogosok át tudjanak jutni a garázsokhoz. Sajnos maga is tapasztalta már, hogy nem minden autós használja körforgalomként a kereszteződést: Van, aki egyenesen hajt át a csomóponton, s a szemben lévő ágon gyakorlatilag kanyarodás nélkül hajt ki. Farkas László szerint ugyanakkor a többség betartja a KRESZT, gond inkább csak a kisebb forgalmú időszakokban van. Hozzátette, éppen a vázolt probléma miatt megpróbált már a mini-körforgalom közepére dézsában növényeket elhelyeztetni, ám sajnos olyan kicsi itt a hely, hogy a nagyobb buszok egy ilyen megoldás esetén nem férnének el a kereszteződésben. Éppen ezért azt kéri az autósoktól, hogy próbáljanak a KRESZ-szabályokat betartva autózni itt.

Megkerestük a rendőrséget is, hogy a területen a hétfői driftelős autós megbírságolásán túl más esetben is szabtak-e már itt ki bírságot a forgalmi rend be nem tartása vagy a túl nagy sebesség miatt. A válaszuk szerint az említett helyszínen szabálysértés elkövetése miatti bejelentés vagy feljelentés válaszadásukig az elmúlt napokban nem történt, illetve a kollégáknak sem kellett a megnevezett körforgalomban megvalósult jogsértés miatt intézkedniük a közelmúltban.