A #vegyélfejért csapata hosszú ideje azon dolgozik, hogy a vásárlók körében ismertebbé és népszerűbbé váljanak megyénk termelőinek, kézműveseinek termékei. Ehhez a célkitűzéshez kapcsolódik a március 11-re kitűzött programjuk is.

Bár a 14:00 és 19:00 óra között zajló esemény a termelői és kézműves vásár megnevezést viseli, a Jávor Ottó térre érkezők, a megyei termékek mellett számos programelemmel találkozhatnak. A gyermekek szórakoztatására szolgál majd többek között a népi játszóház és fajátékok, az arcfestés és a kézműves foglalkozás. Több székesfehérvári táncegyüttes is bemutatja tudását a vásározóknak, színpadra lép a Megadance, a Free Spirit és a Főnix Rock and Roll SE. A szervezők pedig nem feledkeztek meg a néhány nappal ezelőtti nemzetközi nőnapról sem, aminek alkalmából 16:00 órától Buch Tibor és a Horváth testvérek adnak koncertet. A téren a program alatt ingyenes egészségügyi szűrések és tanácsadás is elérhető lesz a látogatók számára.

Vezető képünk illusztráció!