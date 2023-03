Március 11-én Székesfehérváron, a Jávor Ottó téren várja a #Vegyélfejért csapata a környékbeli termelők és kézművesek portékáira vágyókat. A 14 és 19 óra közötti program a „Mezőföld közepén” címet kapta, ám a környékbeli termékek vására mellett számos egyéb érdekesség is vár a kilátogatókra. Koncertet ad Buch Tibor, valamint a Horváth testvérek, fellép a Megadance, a Free Spirit, valamint a Főnix Rock and Roll SE. A gyerekeket kézműves foglalkozások és népi játszóház is várja.