Tormáné Kiss Krisztina már az év elején felvetette az ötletet, az idén Acsának is legyen egy olyan tojásfája, aminek díszeit a helyiek készítik és közösen aggatják fel. Tojásfának pedig a játszótér egyik élő fáját szemelte ki. A héten meg is hirdette a lehetőséget: ideje nekiállni dolgozni, festeni, színezni!

- Azt szeretném, ha a fát közösen, húsvét előtt egy héttel díszítenénk fel. Bármilyen tojás jöhet, akár kartonból kivágott, festett formában is, bár az időjárásra gondolva praktikusabb lenne, ha műanyag, vagy hungarocell tojást festenének, díszítenének azok, akik csatlakoznak a kezdeményezéshez. Az jobban tűri a vizet és talán a szél sem viszi olyan könnyen el – mondta az ötletgazda, aki az általa vezetett papírfonó szakkör tagjaival műanyag kivitelű színes tojásokkal készül. Ugyanakkor tervezi megkeresni az óvodát is, hogy a gyerekek is készítsék el a saját hímestojásaikat, amit aztán a fára lehet akasztani.

Tormáné kezdeményezésére készülnek a faluban azok a színes, virágtartó kerékpárok is, amiket az utcák elejére helyeznek ki és rájuk teszik az utcanév táblákat is. Az összegyűjtött kerékpárok már javításra, igazításra kerültek, most festésre várnak, majd ezt követően kerülnek rájuk az egységes virágládák. Ez a kezdeményezés, csakúgy, mint a tojásfa ötlete, Vértesacsa szépülését szolgálja.