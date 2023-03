Valaha minden megyének volt saját kamarája, ám egyik szűnt meg a másik után, mert a kamarai tagság 2012 óta nem kötelező. Egy kormányrendelet törölte azt akkor, egy Európai uniós irányelvre való hivatkozással. A Dunántúlon Fejér, Tolna és Veszprém megye az a terület, ahol még működik kamara. Komárom megyében van megyei elnökség, de maga a szervezet nem működik már.

Nem csak a Dunántúlon, országos viszonylatban is Fejér megyében van a legnagyobb taglétszámmal bíró kamara. Jelenleg csak 345 fő tartozik a közösséghez, de tavaly még 345 tagot számláltak. A számok nem a legjobbak, bár van remény, ugyanis idén már 15 tagot vettek fel.

Ezeket az információkat a Fejér megyei szervezet alelnökétől tudtuk meg. Pongrácz Ernőtől megkérdeztük, mi az oka a tömeges kilépésnek, túl azon, hogy nem kötelező a tagság. Az alelnök azt mondta: – Az egyik talán a kamarai tagdíj lehet, ami 2012-ben, sőt talán már előtte is 6300 forint volt. Éves szinten ez nem egy olyan óriási összeg, ami annyira megterhelő lenne. A leggyakoribb kilépési ok az, hogy miközben fizetik a kamarai díjat, nem ad nekik semmit a kamara. Itt fontos megjegyeznem, hogy ennél sokkal nagyobb probléma az, hogy sajnos nem is tudják megfogalmazni, hogy mi az, amit szeretnének a kamarától? Márpedig tagdíjat fizetni meg kell, hiszen a kamara ebből tudja finanszírozni a működését. –

Azonnal felvetődött a kérdés, hogy mit ad a kamara a tagjainak itt, Fejérben? Az alelnök azt felelte: – Amit mi adunk, azt szinte ki sem lehet kifejezni pénzben, mert oktatásokat, felkészítéseket, képzéseket tartunk minden hónapban. Januárban a minimálbér volt a téma, míg februárban a portás-vagyonőr dilemma, most pedig az intézkedés technika van porondon. Sajnos elég nagy érdektelenség veszi körül ezt a témát a vagyonőrök részéről, a munkáltatók cégek részéről, sőt a megbízók részéről is, hiszen vannak olyan témáink, amikor a megbízókat is szívesen várjuk egy-egy előadásra.

Megkérdeztük, hogy a mostani intézkedés technikai képzésnek mi a lényege? Pongrácz Ernő azt mondta: --Tudni kell a vagyonőröknek, hogy milyen jogosultságokkal rendelkeznek, hogy olyan problémák elkerülhetők legyenek, mint ami a plázában történt. A szakmai délutánon az önvédelmi sportokban is járatos Molnár Jenő tart előadást és bemutatót, hogy hogyan kell valakit megfelelő módon kivezetni.

Lesznek további képzések is, annak ellenére, hogy csak kevesen érdeklődnek, kérdeztük az alelnököt, aki azt felelte: -- A múlt héten együttműködési szerződést kötöttünk Papp Csilla mentálhigiénés szakemberrel, de lesz kommunikációval és konfliktuskezeléssel foglalkozó szakértő is az előadók között. Tárgyalásokat folytatunk egy gyógymasszőrrel, hogy segítsen megoldani az álló, illetve járőröző munka miatt sokat terhelt lábak problémáját.

Mint kiderült a kamara emellett a vizsgáztatás feladatait is ellátja és nem csak a megyében, hanem távoli vidékekről érkezők is itt, Fejérben vizsgáznak. Együttműködési szerződésük van a Munkaügyi Felügyelőséggel is, annak érdekében, hogy csökkenjen a fekete foglalkoztatás és még sorolható. Számtalan lehetőséget nyújtanak, de hiába, mert nem túl sokan élnek ezekkel.

-A Fejér megyei kamara vezetése egy kicsit fiatalodott, de a többi megyében meglehetősen korosodó emberek vezetik a kamarát és a vagyon vagyonvédelmi tevékenységet folytatók jelentős része is idős ember. A vizsgákon is 60-70 év közötti vagyonőrök jelennek meg legtöbbször, mert a fiatalok számára nem igazán vonzó ez a szakma. Ennek az is az oka, hogy nagyon sok helyen alvállalkozóként kell dolgozni, sokszor zsebbe kapják a pénzüket, többen azt tapasztalják, hogy nincsenek bejelentve, nem fizetnek utánuk járulékokat – tette hozzá az alelnök.

A megyei elnök, Kovács Tarsoly Gábor hozzátette: - Szeretnénk, ha a vagyonőrök elfogadnák a segítő kezet, amit nyújt a kamara. Én azt látom, hogy a megbízók nem nagyon törődnek azzal, hogy milyen biztonsági szolgálatot kapnak. Amilyet kapnak azzal élnek együtt, vagy legfeljebb lecserélik őket. Mi szeretnénk egy minőséget kialakítani és úgy kiképezni az embereket, akik hozzánk fordulnak, hogy elégedett legyen a vagyonőr is, a munkáltató is és a megbízó is.