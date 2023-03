A nemzetközi Rotary klubok példájára Fejér megyeszékhelyén is megalakult öt éve a Rotary Club Székesfehérvár, melynek fő célja a különböző szegmensekből érkező jó szándékú, másokért tenni akaró emberek összefogása. Munkájuk, tevékenységük egyfajta humanitárius szolgálat, céljaikat éppen ezért mindig jótékonysági alapokon határozzák meg. Így van ez a székesfehérvári szervezet életében is, amely most szombaton tartotta negyedik jótékonysági bálját. A rendezvény bevételéből szándékaik szerint továbbra is a tehetséges gyermekeket támogatják, a klub 2019-ben alapított ösztöndíjprogramján keresztül, továbbá hozzájárulnak a Székesfehérvári Hermann László Zeneiskola zongoraparkjának felújítási költségeihez.

Lengyel Zsófia, fehérvári parasportoló, kommunikációs szakember, a Székesfehérvári Önkormányzat Esélyegyenlőségi referense, a Mindenki Képes Egyesület ügyvezető igazgatója volt a rendezvény háziasszonya.