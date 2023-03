A projekt három közép-európai ország, Horvátország, Szlovákia és Magyarország összefogásával valósult meg, a többnemzeti parancsnokság 2020-ban állt fel és számos országot felügyel Közép-Európában. A szervezet abból a szempontból is multinacionális, hogy több nemzet katonái szolgálnak Székesfehérváron, így lengyelek, britek, spanyolok, törökök, horvátok és lettek. A fehérvári parancsnokság rendkívül fontos Magyarország és a régió szempontjából is és magas szinten áll a NATO parancsnoki struktúrájában. A kezdeti műveleti képesség elérése alapja a következő szint, a végleges műveltségi szint elérésének, amelyet Denis Tretinjak vezérőrnagy, az HQ MND-C parancsnoka vezényel majd le.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf arra is emlékeztetett, hogy Magyarország több mint húsz éve a NATO tagja, és lépésről lépésre építette fel jelenlétét a szövetségben. Egy felmérés szerint a NATO támogatottsága a magyarok körében hét százalékkal magasabb, mint a szövetséges országok átlaga. Így nemcsak a magyar kormány, hanem a teljes nemzet a NATO mögött áll, mert rendkívül fontos garanciája a biztonságunknak.

- A Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság létrehozása mindenképpen egy nagyon fontos lépés volt annak érdekében, hogy megvédjük ezt a régiót és Horvátországgal együtt elkötelezettek vagyunk arra, hogy folytassuk ezt a munkát – mondta az ünnepséget követő sajtótájékoztatón Marian Majer, a Szlovák Köztársaság honvédelmi minisztériumának államtitkára, aki szerint a kezdeti műveleti képesség elérése okán szervezett ünnepség egyfelől üzenet Oroszországnak, aki ki nem provokált háborút folytat Ukrajna ellen, de üzenet a NATO-nak és a szövetségeseinek is, hogy nem csak elköteleztettek, de felkészültek is vagyunk arra, hogy szükség esetén megvédjük magunkat. Ugyanakkor azt is kiemelte, fontosnak tartja, hogy alkalmazkodjunk az új biztonsági környezethez, mert a jelenlegi helyzet – tette hozzá – nem a nagyobb stabilitás, hanem éppen ellenkező irányba halad. Beszéde végén rámutatott, a folyamat elején járunk és vannak még előttünk újabb mérföldkövek, ám a három ország azon van, hogy ezeket sikeresen elérjük.

Az ünnepségen megtörtént a magyar és a szlovák integrációs erők zászlóátadás-átvétele is, hiszen április 1-jétől az NFIU Magyarország és Szlovákia (NATO Erőket Integráló Elemek) a HQ MND-C részeként működnek tovább.