A Fejér Vármegyei Kormányhivatal a törvényességi felügyeleti ellenőrzési munkaterve alapján felülvizsgálatokat végzett a vármegye településein. Néhány helyi rendelet vonatkozásában hiányosságokat tárt fel, és módosítást kért az önkormányzattól. Ennek megfelelően a mostani ülésen újraalkották a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendeletet és a köztisztviselők illetményalapjáról szóló rendeletet is.

Magasabb hatósági ár a taxisoknak

A Sárga Taxi ügyvezetője azt kérte az önkormányzattól, engedélyezzen magasabb hatósági árakat a személytaxi­szolgáltatásnál. Az ügyvezető javaslata szerint a távolsággal arányos egységdíj 390 forint/km, az idővel arányos egységdíj 100 forint/perc, míg az alapdíj 1500 forint lenne. Hozzátette, nem céljuk, hogy a maximalizált áron nyújtsák a szolgáltatást, a kollégákkal úgy határozták meg az emelt árakat, hogy azok engedjenek egy kis mozgásteret az aktuális szolgáltatási díjak meghatározásakor. A közgyűlés úgy döntött, megemeli a maximalizált egységdíjakat, a taxitársaság által javasolt összegekben.

Hitelek most, visszafizetés később

Újabb hiteleket vesz fel a közgyűlés, ezúttal összességében 594 millió forintot, amelynek törlesztése az elfogadott hitelszerződés tervezete alapján 2025 márciusától kezdődne és 2033 márciusában járna le, tehát a visszafizetéssel majd az új testületnek kell kalkulálnia. Ezt a több mint félmilliárd forintot fejlesztésekre, beruházásokra kívánják fordítani, például parkolók létesítésére 90 millió forintot, az északi lakópark csapadékvíz­elvezetési munkáira 30 millió forintot, önkormányzati ingatlanok felújítására 99 millió forintot, közösségi találkozópont kialakítására 99 millió forintot. Összesen hét ilyen fejlesztési tétel van, amelyek hitelösszegeiről külön­külön szavaztak az ülésen (minden bizonnyal azért, mert a 100 millió forint alatti fejlesztési célú hitelek felvételéhez nem kell a kormány engedélyét kérni).

Az önkormányzat a közfeladatok ellátásával a DVG Zrt.­t bízza meg. A mostani ülésen az idén áprilistól decemberig tartó időszakra szóló keretszerződést hagyták jóvá: 462 millió forintot biztosítanak a társaságnak a többi közt utak, járdák, buszmegállók, közterületi eszközök tisztítására, karbantartására, hó­ és síkosságmentesítési feladatokra. Arról is döntöttek, hogy áprilistól novemberig havi 25 millió forintot, decemberre 31,6 millió forintot biztosítanak a városi vagyonkezelő cégnek olyan feladatokra, mint például az uszoda, az élményfürdő, a kalandpark üzemeltetése, bizonyos ingatlanok őrzése.

Felmondónyilatkozat kontra Rajta Újváros?

Iváncsa közgyűlése idén februárban felmondta azt a keretmegállapodást, amelyet még 2017 novemberében kötött Dunaújváros önkormányzatával. Ez tulajdonképpen egymás gazdasági fejlődésének támogatására irányult Iváncsa külterületi részére fókuszálva. Időközben, 2021­ben a kormány kijelölte a Duna mente–Fejér megye különleges gazdasági övezetet, az erre vonatkozó rendelkezések pedig meghatározzák az itt keletkező források felhasználását is. Az iváncsai testület álláspontja szerint emiatt a szerződés kölcsönös teljesítése nem lehetséges, ezért felmondták azt. Az övezet létrehozását, a konstrukció jogszerűségét folyamatosan támadta a város önkormányzata. A közelmúltban számoltunk be arról, hogy az Alkotmánybíróság az önkormányzat valamennyi erre vonatkozó beadványát elutasította, és kimondta azt is, Dunaújváros nem sérelmezheti, hogy nem kap helyi adót sem az iváncsai akkumulátorgyár, sem a rácalmási Hankook gyár után. Az alkotmánybírósági döntés ellenére a mostani közgyűlésen egy olyan állásfoglalásról határoztak a képviselők, miszerint az iváncsai önkormányzatnak a szerződés teljesítésével kapcsolatos magatartása sérti a jóhiszeműség és tisztesség követelményeit. Szerintük a felmondónyilatkozat jogellenes, ezért az adómegosztási megállapodást érvényesnek és hatályosnak tekintik.

A közgyűlésen arról is határoztak a képviselők, hogy pályázatot írnak ki az üres és rossz műszaki állapotú önkormányzati lakások piaci elven történő bérbeadására. Tizenöt ilyen ingatlant jelöltek ki, amelyeket meghirdetnek majd.

Ötezer forintos rezsitámogatás

Még a februári ülésen döntött arról a közgyűlés, hogy ötezer forint értékben rezsitámogatást nyújt mindazon dunaújvárosi nyugdíjasnak, aki jogosult a karácsony alkalmával rendszeresen folyósított ötezer forintos támogatásra is. Mint az a napirendben szerepel, ez a rezsitámogatás nem konkrét pénzbeli segítséget jelent, hanem az áprilisban esedékes távhőszámlán írják majd jóvá. Amennyiben a jogosult a távhőszolgáltatónál nem rendelkezik fogyasztási hellyel, de a víziközmű­szolgáltatónál igen, akkor a támogatás összegét a víziközműszolgáltatási­díj számlájában érvényesítik.