Már javában zajlanak a munkálatok Martonvásár központjában, ahol várhatóan körülbelül egy év múlva egy élelmiszerbolt, egy drogéria, valamint egy ruházati és lakberendezési termékeket kínáló üzlet nyitja majd meg kapuit. Mindezek mellett az eddig kihasználatlan területen tíz lakást, valamint összesen 84 parkolóhelyet is kialakítanak.

– Az elmúlt bő egy évtized Martonvásár életében rengeteg fejlődést hozott, de én ennek most csak egy kis szeletére emlékeznék vissza. Arra, ami közvetlenül kapcsolódik ehhez a beruházáshoz. Itt volt egy olyan zöld város beruházás, ami több mint 500 millió forintból valósult meg, és aminek az utolsó eleme ez a szolgáltatóház volt, ami mellett most is állunk – fogalmazott köszöntőjében Tessely Zoltán, a térség országgyűlési képviselője. Tessely Zoltán örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a jelenlegi helyzetben is van olyan vállalkozó, aki megvalósítja ezt a beruházást. – Túl azon, hogy nagyon régóta várt Martonvásár arra, hogy a központban komoly szolgáltatóház legyen, azt gondolom, hogy ennek a beruházásnak politikai jelentősége is van, mert úgy gondolom, hogy a polgárok ezáltal jobban fogják érezni magukat – fogalmazott a képviselő.

Fotós: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap



Szabó Tibor, a város polgármestere úgy fogalmazott, az egykori tsz-udvar, ami a rendszerváltást követően romokban maradt ott a Martonvásár központjában, sokáig szimbóluma volt a településnek. – Valóban sok mindent építettünk az elmúlt 12-13 évben, de egy város komfortosságához az is adja, hogy a lakosság tud-e kulturált körülmények között vásárolni. Eljutunk oda, hogy Martonvásár ebben a vonatkozásban is egy szolgáltató város lesz – emelte ki a városvezető. Martonosi Tamás, a beruházó cég tulajdonosa elmondta, az elmúlt évek során több terv is felmerült az udvar hasznosításával kapcsolatban, végül amellett döntöttek, amelynek keretében a legtöbb területet ki tudják használni. Kiemelte, a háború jelentős akadályt gördített eléjük, hiszen a beruházás költségei körülbelül 50 százalékkal megemelkedtek.

Fotós: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

– Remélem, hogy 2024 tavaszára itt egy teljes egészében pompázó épületegyüttest adhatunk át a vásárlóknak, a lakások bérlőinek és mindenkinek, aki ezt használni fogja – zárta gondolatait Martonosi Tamás. A beruházás alapkövét Tessely Zoltán, Szabó Tibor, Martonosi Tamás és Horváth Bálint alpolgármester közösen helyezték el.