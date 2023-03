Csíkvarsai-rét 38 perce

Túra a hajdani lápok és ősi puszták világába

Az utóbbi időben leginkább a Velencei-tó vízpótlásával kapcsolatosan került előtérbe a csákvári Csíkvarsai-rét, amely Natura2000-es védett terület és európai jelentőségű madárélőhely. Akit közelebbről is érdekel az élővilága, az most vezetett túra keretében járhatja be a környéket.

Tél végi életkép a réten Fornapusztánál Fotós: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A fokozottan védett Csíkvarsai-rét léte a Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány 40 évnyi élőhelyrekonstrukciós munkálatainak köszönhető, amely egy letűnt ősi magyar táj képét tükrözi. A hajdani lápok, ősi puszták és a gazdag mocsár világát most a saját szemükkel is megnézhetik. Ritka alkalom, hiszen az élővilág megóvása érdekében a Csíkvarsai-rét kizárólag szakvezetéssel látogatható. A hétvégi szervezett túrával részben szeretnének köszönetet mondani azért, hogy sokan kiálltak a rét védelmében, másfelől a Víz Világnapjának egyfajta ünneplése is az alkalom, amely során a résztvevők megcsodálhatják a rét végeláthatatlan kincseit. A túrát Viszló Levente, a Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány elnöke vezeti. Találkozó március 26-án 10 órakor a Geszner-házban (Csákvár, Kenderesi u. legvége) A részvétel ingyenes, de előzetes jelentkezést kérnek a létszám tervezhetősége érdekében az [email protected] e-mail címen.

