Hegyi Kristóf, nyugdíjas mérnök olvasta a hírlapban azt a cikket, mely Székesfehérvár önkormányzatának szervezésében lebonyolított LED csereprogramról szól. Olvasónk is részese volt a programnak, ám nem panasszal élt, hanem dicsérte a szervezőket. Mint írja: – Én is regisztráltam és a megadott napon átvettem az igényelt, illetve a megítélt izzókat. A kiosztással kapcsolatban szerettem volna kifejezni elismerésemet a szervezők felé, úgy a regisztráció, mint a kiosztás tekintetében. Több mint 30 ezer izzó kiosztásáról volt szó, több mint 2500 igénylőnek, így fel voltam készülve nagy tömegre, sorban állásra. Teljesen más történt. A helyszínválasztás és a lakókörzetenkénti beosztás következtében sikerült elkerülni a tumultust. Kedves hölgyek, az iratok ellenőrzése után, pillanatok alatt átadták az előre összeállított csomagot, kb. 5 perc alatt végeztem. Mi magyarok, szeretünk panaszkodni, de lám-lám mi is tudunk sikeresen szervezni, kijár az elismerés.