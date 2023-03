Talán még emlékeznek, hogy a januári nagy esőzések miatt számos helyen a városban fennakadások keletkeztek. Több utcában is gond adódott a vízelvezetéssel, a zöldterületeken állt a víz, illetve a murvás parkolót is lezárták ideiglenesen arra az időre, amíg a Városgondnokság munkatársai kiszivattyúzták a felgyülemlett vizet. A sikeres szivattyúzás után a terület ismét alkalmas volt a parkolásra egészein idáig, hétfő délután ugyanis újból ideiglenesen lezárták az esőzések miatt. Habár a helyzet sokkal jobb, mint januárban volt, a területen több helyen hatalmas víztócsák keletkeztek, amik megnehezíthetik a biztonságos közlekedést. De ezúttal nem a murvás parkoló az, ami a leginkább megsínylette a hirtelen lezúduló hatalmas csapadékmennyiséget, hanem a Budai úti Interspar mögötti magánterület, amit olyannyira elárasztott a víz, hogy még a kacsák is kedvet kaptak a lubickoláshoz.