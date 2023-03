A hagyomány szerint Petőfi Sándor utolsó estéjét 1849. július 30-án Székelykeresztúron, a Gyárfás-kúria kertjében egy terebélyes körtefa alatt töltötte. Másnap onnan indult fehéregyházi útjára. A fa ma már természetesen nem áll, bár a feljegyzések szerint hosszú időt ért meg. „Haldoklik az öreg tanú /Petőfi vén körtefája/Azt beszélik, ő látta volt /verset írni utoljára.” – így kezdődik Kányádi Sándor verse, amit az 1950-es években írt és amely a végül kivágott fa csonkjára is felkerült. Ebből a fából származó oltványokra lehetett pályázni a Magyar Kultúráért Alapítvány Petőfi körtefája elnevezésű felhívásának köszönhetően, amelyet a költő bicentenáriumának alkalmából tettek közzé.

Azoktól, akik csatlakoztak a felhíváshoz, cserébe Petőfi körtefájának újraültetése mellett azt kérték, gyűjtsék össze saját falujuk, régiójuk legjellemzőbb gyümölcsfáit, illetve az ehhez kapcsolható néprajzi örökséget - históriákat, legendákat, dalokat, ételeket, stb. -, hogy mindezzel saját közösségük önismeretét, önbecsülését erősítsék.

- Mi is körbejártuk a falut és kutakodtunk, hiszen Tordas rengeteg, szebbnél szebb idős, akár sokszáz éves fával dicsekedhet, főként a Sajnovics-Dreher kastélyhoz kapcsolóható területeken, ám sajnos „nagy” történetekre nem derült fény. A pályázatra azért így is beküldtünk anyagot, amelyben hat fa, illetve terület szerepelt, így többek között a település egyik éke, a Martonvásárt Tordassal összekötő "Gesztenyés". Ebben a vadgesztenyefasorban több mint 140 darab, 25-35 méter magas koronájú élő fa áll. Ezt egyébként Dreher Jenő sörgyáros telepíttette az 1800-as évek végén, amikor mind a martonvásári, mint pedig a tordasi kastély a tulajdonába került – mondta el a projekt kapcsán Farkas Bea, a tordasi Hangya Művelődési Ház munkatársa.

A Sajnovics kastély parkjának öreg vasfája és tiszafája mellett a pályázatba bekerültek a Cifra-pince mellett álló hársfák is. A fák kapcsán Farkas Bea azt is megemlítette, hogy a Föld napja alkalmából áprilisra tervezik meghirdetni a Sajnovics-kastélykert bejárását, amelynek alkalmával a legidősebb fákat keresik fel és nem csak történeti, de növénytani szempontból is megismerhetik őket a séta résztvevői.