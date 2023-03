Jakabné Szilvia, Kajfis Zsanett ötletéből kiindulva többedmagával azon dolgozik, hogy segítsék a gyerkőc kezelését. Több szülővel összefogva szombat délelőttjén karitatív rendezvényt tartottak. Fellépett a On Beat zenekar, sőt ott volt a sokak által kedvelt Andi bohóc is, aki a feol.hu kérdésére elmondta, hogy a családi légkör és jó hangulat uralkodott a nemes célt megcélzó rendezvényen.

– Jót játszottunk, utána kaptak tőlem lufikat és gyermek-magazinokat. Mindig szívesen veszek részt hasonló indíttatású eseményeken. Nekem a gyerekek különösen kiemelt helyet foglalnak el a szívemben – nyilatkozta, majd délután már Abára sietett, ahol a gyönyörűséges Janka hercegnő negyedik szülinapját ünnepelték.

On Beat zenekar is fellépet a szombati jótékonysági sütivásáron.

De visszatérve a mátyásdombi sütivásárra. Az egyik szervezővel, Jakabné Szilviával beszélgetve rá kellett döbbennem ismét, hogy ha kell, az emberek mennyire össze tudnak fogni. Az egész eseményt áthatotta az a szeretet, ami Szabó Bécit körülveszi.

– Jól sikerült! A sütik, amiből volt sokféle nagyon hamar elfogytak. Itt szeretnénk megköszönni a Dégi Kristály étterem és a lepsényi Édesélmény cukrászdának a sütemény felajánlást és természetesen azoknak is köszönetet mondunk, akik süteményt hoztak. Andi bohóc is egy fergeteges műsort adott, amit a gyerekek és a felnőttek is nagyon élveztek. Közben Sóos Anett arcfestéssel kedveskedett a gyerekeknek. Reggel egy fiatalokból álló zenekar kezdett, akik Székesfehérváron a Gorsium Gimnázium és Szakgimnázium iskola diákjai. Ők egyébként egy remek csapat, akik egyformán játszanak magyar, illetve külföldi számokat is. A fiatalok nem régóta zenélnek ebben a felállásban. A zenekar az On Beat nevet viseli és néhány tagnak Orsovai Reni az osztályfőnöke. Tehát ilyen jó hangulatban telt a Béci javára rendezett süti vásár. Természetesen ismét az önkormányzat biztosította a művelődési házat, amit ezúton szeretnénk megköszönni. A rendezvényen Béci Apukája is jelen volt, aki elmondta, hogy a kisfiúnak folytatódik a kemoterápiás kezelése és bátran viseli a kellemetlenségeket. Egy köszöntő levelet küldtünk Bécinek, amit Mindenki aki a rendezvényen részt vett aláírt és jókívánságokat üzent neki – mondta Jakabné Szilvia.

Sütivásár a mátyásdombi művelődési házban.

Azóta pedig az összegyűlt összeget is átadták Béci nagymamájának, aki folyamatosan a kisfiúval van a kórházban. Kajfis Zsanett, akitől az egész ötlet kiindult, meghatódottan beszélt a kislángi találkozásról.

– Mindkettőnknek könnybe lábadt a szeme. Nagyon meghatódott a nagyi, amikor a 123 000 forintos csekket átadtam neki. Nem is az összeg, sokkal inkább a gesztus tette emelkedetté ezt a pillanatot – kezdte beszélgetésünket, majd a közelgő újabb gyűjtési akciójukra is igyekezett felhívni a figyelmünket:

– A jótékonysági bál április 8 -án Mátyásdombon lesz, ahol Dudar Feri fog zenélni és nagyon értékes tombola nyeremények lesznek. A büfét a Balatonvilágosi Bisztró csapat adja és a bevételt felajánlották a nemes ügyért. Tehát aki eljön nemcsak jól fog mulatni, de segíteni is tudja a leukémiával küzdő Bécit! Kérem, hogy jöjjenek el minél többen! Akik ezen felül szeretnék Bécit támogatni, keressenek nyugodtan a 0630/713-22-39-es telefonszámon.