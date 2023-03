Az épület eredetileg szintén banknak épült, itt nyílott meg 1913-ban a Székesfehérvári Kereskedelmi Bank, amelyet 1869-ben alapítottak. A homlokzatán látható három dombormű allegorikus alakjai balról jobbra az építészetet, a mezőgazdaságot, és a közgazdaságot, mint gazdasági tevékenységeket szimbolizálják. Az épületet 1940-ben a Székesfehérvári és Fejér Megyei Takarékpénztár épületeként építették át. Az utolsó felújítás 2006-ban történt.

Mint megtudtuk, az épület most teljeskörű felújításon esik át, amire nem csak azért volt szükség, mert régen történtek hasonló munkák a Fő utcai fiókban, de az átalakítás szükségességét indokolta a bank új arculata is, ami megjelenik majd a felújítás után. Ugyanakkor a műszaki színvonal biztosítása és a fenntarthatósági szempontok érvényesítése is megkívánta a folyamatban lévő átalakításokat. Az OTP válaszából az is kiderült, hogy a fiók átadása az év második negyedévében várható, viszont a bankfiók szolgáltatási köre nem változik.