A rendezvény miatt megyeszékhelyünkön az említett három napon lezárásokra kell számítani, ami több utat, utcát és területet is érint a városban. Ide tartozik többek között a MOL Aréna Sóstó előtt található parkoló, illetve a parkoló mellett futó két út is, amelyeknél egy-egy oszlopra kihelyezett értesítőcédulával hívták fel a közlekedők figyelmét, hogy március 31. és április 2. között lezárják a parkolót és a két utat. Igen ám, de meglehet, hogy történt egy kis időbeli csúszás, hiszen egy internetes csoportban közzétett poszt írója szerint a parkolót már egy nappal korábban, azaz március 30-án, csütörtökön lezárták, ugyanekkor a parkoló lezárással egy időben nem oldották fel a Homoksor zsákutcáját, hogy azt igénybe véve tovább tudjanak haladni az arra járó autósok, ezt csak később tették meg az illetékesek. Habár a parkoló lezárása valóban egy nappal korábban történt, nem sokkal később a zsákutcát is megnyitották, így szerencsére viszonylag gyorsan megoldódott a probléma. Erről személyesen is meggyőződtünk, amikor kilátogattunk a helyszínre.

Mobilis virágtartókkal zárták le az utakat

Fotós: Déri Brenda / FMH