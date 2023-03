Ahogy megírtuk, hétfő reggel a Budai út - Kégl György utca kereszteződésében gyalogosgázolás történt. A rendőrség már akkor így tájékoztatta a feol.hu-t: "egy személygépjármű vezetője haladása során nem biztosított elsőbbséget a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen áthaladó gyalogos részére, melynek következtében őt elütötte. "Az esethez riasztott mentőegység egy fiatal férfit szállított könnyebb sérüléssel a területileg illetékes kórházba.

Óriási kommentözön olvasható azóta is közösségi oldalunkon is közzétett előzménycikkünk alatt. Rengeteg az áldozathibáztató és úgy általában a mindenkori gyalogosvádló hozzászólás, de akadnak természetesen a másik oldalt támadó kommentek is. Pedig részleteket, körülményeket a rendőrség is szűkszavúan közölt (de azt feketén-fehéren leírták, a vezető "haladása során nem biztosított elsőbbséget"). Így tehát minden más csak feltételezés, általánosítás és előítélet.

Az egyik kommentelő szerint a cikk uszítás (vélhetően az autósok ellen, erre gondolhatott a hozzászóló), pedig kizárólag tényeket (kivel, mi történt, mikor, hol?) tartalmazott, a rendőrség válaszára támaszkodva. A folytatásban pedig megkerestük az eset azon szemtanúját, aki mentőt hívott a motorháztetőre csapódó fiatalhoz. Zsuzsanna elmesélése révén (hogyan, miért?), árnyaljuk a történteket. Rögtön leszögezte: "a srác nem hallgatott zenét, s nem telefonozott. Lehetne egy kis együttérzés a kommentelőkben."

- Reggel fél 8-kor iskolába vittem a gyerekeimet, amikor hatalmas csattanást hallottunk mellettünk az úton. Először azt hittem, két autó ütközött össze, amikor odapillantottam, akkor esett le a gyalogos a motorháztetőről az aszfaltra. Szegény jajgatott, és a lábát, illetve az oldalát fájlalta. A sofőr rögtön kiszállt és segített a gyalogosnak a járdára menni. Kérdeztem őket, hogy hívjam-e a mentőket, ott kicsit bizonytalankodtak. A gyalogos azt mondogatta, hogy jól van, de remegett keze-lába. Végül mondtam, hogy én inkább kihívom őket, az a biztos, ha megnézi egy orvos a sérüléseit. A mentős diszpécser kikérdezte a fiút a sérüléseiről és ez alapján döntött úgy, hogy küldi a mentőket és a rendőröket. A gyalogos azt mondta nekem, hogy úgy látta lassít az autó, ezért lépett le a zebrára. A sofőr pedig azt, hogy félrenézett és nem vette észre a gyalogost. Egyébként a sofőr normálisan viselkedett, nem akart lelépni. Végig ott volt, amíg a mentősök elvitték a fiút és utána megvárta a helyszínelő rendőröket is - mesélte el a feol.hu érdeklődésére Zsuzsanna.

A szerző jegyzete: A téma nem újkeletű, ahogy a gyalogos kontra autós törésvonal sem. Mindkét félnek legalább ugyanakkora mértékben igaza van, már ami a negatív tapasztalatokat illeti. A témában megszólaló mindenkori szakértők nem győzik hangsúlyozni, hogy mennyit segítene a megelőzésben a non-verbális kommunikáció a két fél között. Szemkontaktus, intés, villantás, majd egy köszönő kézmozdulat, bólintás a másik oldalról... A helyes sebesség megválasztása, az egyértelmű lassítás, a gyalogos, autós éber jelenlétén túl ezek az emberi jelzések teszik egyértelművé azt, figyelünk egymásra.

