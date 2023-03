A rendezvény házigazdája idén is a Barátság Klub volt, Szabó Zoltán vezetésével. A malac szakszerű feldolgozását évek óta Potesz Krisztián vállalja magára és porciózza az adagokat sütni, főzni. Mára a kisujjában van az úrhidai szokás, tudja mi készül évről évre a helyiek és vendégeik számára. Most is egy egész disznó feldolgozása volt a feladat, ahol a klub ügyes segédei is a keze alá dolgoztak a hentesmesternek. Reggelire tradicionálisan sült vér készült. Egy üstben húsleves, egy másikban 110 gombóccal káposzta rotyogott az ebédhez. A frissen sülő pecsenye illatát messzire vitte a lágy szellő, a hurka és a kolbász előételeként. A nap szakácsa – mint minden alkalommal – Sajtosné Rózsika volt. A sok tennivaló között nem maradt segítség nélkül, a kézilányok a nyugdíjas klub menyecskéi közül kerültek ki.

A malacnak egyetlen porcikája sem maradt estére. A finom falatok eltüntetésében a helyiek mellett a környező települések meghívott egyesületei és cégek képviselői segítettek.

A disznótor önmagában is nagy munka, de a vendégség utáni takarítás sem kis feladat. Hogy könnyebben menjen a munka, Bátor Zsolti harmonikázott és vele énekelt mindenki, aki a nap folyamán kitartott.