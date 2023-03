Hogy sikerült összességében a mustra, és milyennek értékelhető a 2022-es évjárat?



A szokásoshoz képest két héttel később kezdődtek a bormustrák az idén a Móri borvidéken. Voltak szervezési bizonytalanságok az elején, de aztán mégis elindult a mustra a szokásos településeken, tehát Söréden, Zámolyon, Móron, Csákberényben és Csókakőn. A látogatottság, úgy gondolom, hogy szinte kiemelkedően magas volt. Minden helyszínen legalább 60, de volt, ahol 70 fölötti volt a látogatói létszám. Jómagam mind az öt mustrán részt vettem, és azt gondolom, hogy a minták nagyon szépen leképezték a borvidéket és az évjáratot. A borvidéket úgy, hogy fajta szortimentben jellemzően fehérborokat kóstoltunk, illetve pár rozét és vörösbort. Évjárat tekintetében pedig úgy képezték le, hogy kistermelői boroknál találkoztunk kicsit lágy, magasabb alkoholtartalmú borokkal, míg az üzemi boroknál gyakran jelentkezett a szépen kimunkáltság, ugyanakkor az illatos fajtáknál kicsit diszkrétebb illatok voltak jellemzőek. Ettől függetlenül a fajtajellegek és a zamatok nagyon szépen megjelentek a borokban. Az öt alkalommal, melyek közül a legkevesebb 24, a legtöbb 32 mintás volt, azt lehet mondani, hogy több mint 125 minta került a poharakba.

Inkább kis pincészetek mutatkoztak be, vagy a nagy értékesítő borászatok?



Főleg a vidéki bormustrákon volt jellemző, hogy a kistermelők mutatták be a boraikat, aminek nagyon örülünk. Itt Móron kicsit ellentétes ez a tendencia. Sajnos itt egy-egy nagyobb borászat jelent meg több mintával, és jellemzően azok a borászatok, akik piacra termelnek. Azt azért sajnálom, hogy az értékesítő borászatok egy részét sem sikerült idén bevonni a bormustrára. Dolgoznunk kell még azon, hogy egy szélesebb repertoárját tudjuk megmutatni a termelőknek, de bízunk abban, hogy ebben is lesz majd fejlődés.

Pusztavám a hatodik borvidéki település. Ott miért nincsen soha bormustra?



A Pusztavámhoz tartozó szőlőterületek olyan mértékben lecsökkentek, hogy már nem nagyon van annyi termelő, hogy bormustrát lehessen rá szervezni. Arról nem beszélve, hogy Pusztavám szőlőskertjeinek jelentős részét is Móron működő pincészetek művelik. Sajnos a szőlőterület csökkenésének tendenciája a borvidék minden településéről elmondható, de a folyamat Pusztavámot érinti a legdrasztikusabban.