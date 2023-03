A programot 2017-ben azzal a céllal hívták életre, hogy olyan iskolák tanulói számára is lehetővé tegyék a robotika izgalmas és motiváló világának megismerését, amelyeknek anyagi erőforrásai ezt nem teszik lehetővé. A vértesboglári iskolának ugyan az elmúlt években sikerült négy saját robotot is beszereznie, ám a szakköri tagok létszámára való tekintettel minden további lehetőség jól jön a számukra. – A robotika szakkör 2019-ben indult az iskolában, ekkor nyertük meg az első robotunkat is, egy EV3-as (Lego) típust. Azon túl, hogy vannak saját robotjaink, igyekszünk minden évben pályázni is, hogy bővítsük a lehetőségeinket. Ezért örülünk annak, hogy - ha átmeneti időre is, - de hozzánk kerülhettek ezek az ArTec robotok – mondta a szakkör vezetője, Bene-Szabados Veronika, informatika tanár.

Az ArTec robotok negyedik hete vannak az iskolában, de a diákok most jutottak velük addig, hogy programozni kezdjék őket, hiszen először meg kellett ismerkedniük a robotok programozási felületével. A japán licensz alapján készült, apró elemekből összeállítható robotokat különféle szenzorokkal lehet felszerelni, amelyek segítségével képesek végrehajtani a programban meghatározott feladatokat. Ha pl. infraszenzort építenek bele a diákok, a robot képes vonalkövetésre, illetve távolságmérésre, tehát megadható neki, mondjuk az, hogy hány centiméter tolatás után álljon meg. Az eszközök tudnak világítani és hangot is kiadni. A szakkörösök ott jártunkkor azt a feladatot kapták, hogy olyan robotokat alkossanak, amelyek katasztrófa helyzetben használhatók. Született terv rendőrautóra, szállítóeszközre, de keresőkutyára is. Ez utóbbi egy szomorú aktualitás nyomán jutott az eszükbe: a felsős fiúk a törökországi földrengés után a helyszínen dolgozó magyar kutatómentőkre gondoltak a feladat megoldásakor. Ám ők már haladók, negyedik éve járnak a szakkörre és vannak tapasztalataik, sétáltattak, táncoltattak is már más robotokat korábban.