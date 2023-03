– A legújabb felmérések szerint a Mi Hazánk Mozgalom 20 százalékos népszerűségnek örvend a fiatalok körében, ami a 18 és 28 év közötti korosztályt jelenti – fogalmazott a sajtótájékoztatón Árgyelán János, a párt Fejér vármegyei elnöke, vármegyei képviselő. Kiemelte, számukra nagyon fontosak a fiatalok, ezért is indítottak most ebben a témában plakátkampányt az ország valamennyi nagyobb városában. – A fiatalok jelentik a jövőt és nagyon fontos tény, hogy azok a fiatalok, akik most a Mi Hazánkat választják, nem több tízéves berögzült gyakorlat után választanak minket, hanem sokan közülük első választók. Rájuk is számítunk a jövőben is, és határozottan szeretnénk az ő érdekeiket is képviselni – emelte ki Árgyelán János.

A párt megyei elnöke kiemelte, annak a politikának, amit most elindítanak, képviselnek, a hosszútávú megvalósítása azokra vár, akik most fiatalként kezdik el a politizálást. – Azt gondoljuk, hogy a sikerünk titka és ami vonzóvá teszi a pártot a fiatalok számára az establishment-ellenesség a Mi Hazánk részéről, innovatív megoldások, radikális ötletek, valamint, hogy fiatal, új politikai arcok jelentek meg – fogalmazott Árgyelán János.

Szabadi István, a Mi Hazánk Mozgalom pártigazgatója, országgyűlési képviselő a Medián felmérésével kapcsolatban elmondta, hogy a 18 és 28 évesek körében a Fidesz 14 százalékot ért el, a szavazók átlagéletkora pedig a Demokratikus Koalíció esetében 60 évben realizálódott, a Mi Hazánk esetében pedig ez 40 év. – Ez is azt mutatja, hogy mi felelősen gondolkodunk, komoly feladatokat és felelősséget érzünk a fiatalok iránt, amire az eddigi munkák során is nagy hangsúlyt fektettünk és ez ezt követően is így lesz. Nagyon fontos, hogy az utánunk jövő nemzedéknek legyen jövője, de ne csak megélhetési és biztonságos jövője, hanem hazája is. – fogalmazott Szabadi István. A pártigazgató kiemelte, fiatalos lendülettel, új gondolkodásmóddal próbálnak tenni azért, hogy megmaradjunk magyaroknak. Szabadi István, véleménye szerint a fiatalok körében szerzett népszerűségükhöz hozzájárul a médiafogyasztási szokások változásai is, hiszen mint mondta, valamennyi párt közül a Mi Hazánk kapja a legkevesebb lehetőséget a sajtómegjelenésre, így nagyobb hangsúlyt fektetnek az internetes tartalmakra.