Az iskolában minden arról a bizonyos állandóról szólt, egész nap pi-vel kapcsolatos, felettébb kreatív programokon vehettek részt a diákok.

Ahogyan az a felvezetésből is kiderült, a március 14-én tartott nemzetközi pi-napot idén a Széchenyi iskola is megünnepelte. A napot frappáns módon azért ekkor ünneplik, mivel az aznapi dátum számjegyei megegyeznek a matematikai pi számjegyeivel, két tizedes jegyig (3,14). Az iskolában a pi-napi programkavalkád Simonné Baranyai Anna tanárnő kezdeményezésére jött létre, ahol értékes nyereményekkel gazdagodhattak a diákok.

A hagyományteremtő szándékkal létrehozott esemény szervezői már a délelőtt folyamán megannyi, tematikus programmal várták a tanulókat. Az ünnepre több hete készülnek a gimnáziumban, ugyanis első lépésként már januárban meghirdettek egy komplex művészeti versenyt, amelyre az indulók zenei, irodalmi és képzőművészeti kategóriában nevezhettek. Emellett márciusban egy pi-tesütő versenyre is jelentkezhettek a diákok, édes és sós pitékkel egyaránt. A finomabbnál finomabb süteményeket a keddi rendezvényen bírálták, később pedig a nagyszünetben hirdették ki a díjazottakat, valamint a komplex verseny nyerteseit egyaránt, de a zenei verseny indulói is ekkor léptek fel, sőt a Ledenitzenből a sítáboron részt vevő széchenyisek is üdvözölték diáktársaikat.

A rendhagyó napon az osztályokon belül úgynevezett Pi Day Challenge zajlott, ahol minden a 3,14-ről szólt, mégpedig sportos formában. A nap végén összesített eredmények alapján az egyéni győztes, valamint a legtöbb egyéni győztest adó osztály elnyerhette a Pi Warrior elismerő titulusát is.

A pi-napi események délután tovább zajlottak. Fél 3-tól az iskola aulájában Fábián István fizika-matematika szakos tanár tartott érdekes előadást a széchenyiseknek „A pi története..” címmel. Az előadás során a résztvevők a pi-vel ismerkedhettek meg mélyebben.

Az egész napi pörgést és a verseny izgalmait végül egy teadélutánnal egybekötött filmklubon vezethették le az iskolások, amelyen az öt éve ezen a napon elhunyt Stephen Hawking életét feldolgozó, A mindenség elmélete című filmet vetítették le. A Széchenyi gimnázium pi-napja ezzel lezárult, remélhetőleg az jövőre is ugyanilyen népszerűségnek örvend majd.