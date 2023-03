Amint a mellékelt fotó is mutatja, a Móri út felújításának munkálatai elérték csütörtökre az Irányi Dániel utcai kereszteződést is. Ezért aki az Irányiból szeretne kikanyarodni a Móri útra, annak a szokásosnál is jobban kell figyelnie, mert a két utca találkozásánál markolók és egyéb munkagépek dolgoznak. Információnk szerint egyelőre nem lesz zsákutca az Irányi Dániel utca, mert onnan a Móri útra való kikanyarodás lehetőségét, ha csak szűkített sávon is, de tudják biztosítani.

Mindenesetre nem árt itt az óvatosság!