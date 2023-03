Ahogy azt számos cikkünkben olvashatták továbbra is nyomon követjük a leégett bungalókban élők sorsát, és ottjártunk óta ismét fejleményekről számolhatunk be. Utoljára március 11-én jártunk a helyszínen, amikor Hájas Ferenccel, egy ott élő hontalannal is találkoztunk. Ferenc akkor elmondta, hogy úgy tudja hamarosan megtisztítják a területet: elszállítják a romokat és a szemetet.

Ennek utánajárva megkérdeztük a Kríziskezelő Központ vezetőjét, Zsabka Attilát és a Városgondnokságot is, hogy valóban számíthatnak-e az ott élők a területtisztításra?

Habár Zsabka Attila legutóbbi telefonbeszélgetésünk alkalmával még csak tervekről beszélt, Keresztes Gábor, a Városgondnokság létesítmény-üzemeltetési divízióvezetője már konkrétumokkal tudott szolgálni. – A terület megtisztítását március 21-én kezdjük és a tervek szerint három napot vesz igénybe. Az önkormányzat részéről a Városgondnokság munkatársai vesznek részt az akcióban, míg a Kríziskezelő Központtól és a Gaja Környezetvédő Egyesülettől önkéntesek jönnek. A romok és a szemét eltakarítását gépekkel és szabad kézzel egyaránt végezzük, majd azokat konténerekbe pakolva szállítjuk el a területről – árulta el a részleteket Keresztes Gábor.

Ezentúl azt is megtudtuk, hogy Cser-Palkovics András a polgármesteri keretéből finanszírozza az akció egy részét, például a hatalmas konténereket.

