Emlékszem gyerekként, amikor eljött az őszi- és a tavaszi óraátállítás mindig azt kérdeztem édesanyámtól, hogy: most akkor egy órával többet vagy kevesebbet tudok aludni? Habár valóban ez is egy lényeges kérdés lehet a téma kapcsán, főleg gyerekként, de vajon mi a tényleges ok? Miért állítjuk át az órát évi kétszer? Mit gondolnak az emberek: elavult vagy jól bevált szokás? Ilyen és ehhez hasonló kérdések fogalmazódtak meg bennünk, amiknek igyekeztünk bőszen utánajárni.

Az okokat boncolgatva jó néhány különbözőbe ’botlottunk’. Van, ahol az energiatakarékosságot említették, máshol úgy vélik, hogy a nyári időszámításba lépve az emberek aktívabbak lesznek. A valós cél azonban Benjamin Franklin daylight saving time elnevezésű elméletéhez köthető, e szerint az óraátállítás célja, hogy az emberek több fényhez jussanak.

Kíváncsiak voltunk, hogy mit gondolnak erről a belváros utcáin sétálók, így mi is útnak eredtünk, hogy az utca emberét kérdezzük, habár azt tapasztaltuk, hogy az időzítésünk nem volt túl szerencsés. Esőben a Fő utcán sétáló lélekszám igen alacsony volt, így csak két idősebb hölggyel elegyedtünk szóba. Közülük az egyik röviden annyit felelt, hogy ő már megszokta ezt és nem tartja elavultnak. Kérdésemre, hogy mit gondol az óraátállítás eltörléséről, fejet rázva azt kérdezte, gondolom költőien: Minek kell bolygatni a bevált szokásokat? A másik járókelő is hasonlóan vélekedett, nem tartotta idejét múltnak ezt a szokást. Hozzátette, ő még szereti is, főleg a tavaszi átállítást, hiszen az óraátállítás jelzi: innentől hosszabbak a nappalok és melegebb az időjárás.

Ellátogattunk egy óráshoz is, hogy érdeklődjünk mennyien térnek még be manapság, hogy átállíttassák a kar- vagy falióráikat az órás mesterekkel? Kovács András Ékszerbolt Óra-Ékszer Szaküzlete felé vettük az irányt, ami már 30 éve szolgálja ki a vevők igényeit. Elárulták, hogy ilyenkor érezhetően megugrik a forgalom, hiszen vannak, akik még a hozzájuk hasonló üzletekben állíttatják hátra vagy épp előre az óráikat, de nem ez a legjellemzőbb.

– Inkább az a tapasztalat, hogy ilyenkor észrevesznek valamilyen meghibásodást és annak megjavítása végett keresnek fel bennünket. Ami pedig a forgalmat illeti, inkább az óraátállítás után néhány nappal tér be több vevő, nem pedig előtte. De azért sok esetben már otthon is átállítják a nem digitális óráikat az emberek – árulták el az üzletben dolgozók.