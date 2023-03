Szemétszedés 1 órája

Önkénteseket várnak Nadapon

Már most érdemes – testben és lélekben egyaránt - felkészülni a nadapiaknak arra, hogy lakóhelyükért két kézzel is tegyenek: szemétszedési akcióhoz csatlakozott az önkormányzat, erre várja a lakosságot is.

S. Töttő Rita S. Töttő Rita

Ahogy az Nadap egyik képviselőjének, Győrik Balázsnak a felhívásában olvasható, az önkormányzat jelentkezett a "Teszedd! - Önkéntesen a tiszta Magyarországért" akcióra. Ez egy egész országra kiterjedő kampány, melynek a célja, hogy önkéntesek részvételével, közösen tegyenek a lakóhely tisztaságáért, a környezet élhetőbbé tételéért. Ilyen akcióra várják tehát hamarosan a lakosságot Nadapon, ahol a TeSzedd! akcióra egy szombati napon, április 22-én, 9 órától kerül sor.

