Igencsak foglalkoztatja a közösségi oldal aktív felhasználóit a Székesfehérvár-Komárom vasútvonal sorsa. Amint arról annak idején beszámoltunk, 2009 decemberében állították le a személyszállító vonatokat az 5-ös számú vasútvonalon. A forgalom aztán a következő évben, a 2010-es kormányváltás után újraindult, de egészen 2022-ig csak napi néhány járat közlekedett a vonalon. Tavaly nyáron aztán bevezették az ütemes menetrendet, két óránként mennek azóta a vonatok mindkét irányba. Sőt, a szárazréti megállót is újra használni lehet, s innen gyorsan, gyorsabban mint autóval vagy busszal, el lehet jutni a fehérvári vasútállomásra.

A Székesfehérvár-Komárom vasútvonal elnevezésű közösségi csoport információja szerint azonban ismét felmerült a járatritkítás réme. Mint írják, a vasúti szolgáltatást megrendelő minisztérium, "a vasútvonalunkon, azaz a Székesfehérvár – Komárom vasútvonalon ismét, - a hagyományoknak megfelelően - járatritkítást szándékozik bevezetni.

A tervezet szerint az utolsó vonatok Komáromból 18:05-kor, Székesfehérvárról 18:26-kor indulnának, ezt követően jelenleg két órás ütemmel később közlekedő vonatok törlését tervezi a szolgáltató. A tavaszi kiránduló, illetve nyári balatoni szezonban így az igényeknek ellentétes – csökkentett - szolgáltatás szerepel a tervezetben. Ezzel kötöttpályán a régióból értelmetlenné válik a közlekedés, a menetrend szabta rekreációs idő rövidsége miatt. A fentiek időzítése is ellentétes a kormányzati törekvésekkel, mivel az a tömegközlekedést helyezi előtérbe, a vármegye és országos havi bérletek bevezetésével."

A közösségi csoport ezért azt kéri, hogy a vonalat használó utasok jelezzék a Déli Vasút Egyesület felé igényüket a megszüntetni kívánt vonatokra, amit a poszt alatti hozzászólásban is meg lehet tenni, így azokat továbbítani tudják a szolgáltatói, megrendelői oldal felé.

A vonal esetleges megnyirbálása a város számos lakóját foglalkoztathatja, ugyanis a probléma most a Sohonyai Edit által létrehozott Szeretem Székesfehérvárt oldalon is felmerült, s a kérdésre reagálva Székesfehérvár polgármestere úgy fogalmazott: Megdöbbentette a hír, annál is inkább, mert ő is a közösségi oldalon olvasott csak a döntésről, a minisztériumtól ilyen jelzést az önkormányzat nem kapott. A város is éppen annak örült, hogy újra van érdemi vasúti közlekedés, s ebbe a MÁV és a város is fektetett pénzt. Cser-Palkovics András szerint napközben vannak utasok ezeken a vonatokon, s egy kis időt kéne adni arra is, hogy az esti járatok esetében is így legyen.

Az ügyben megkerestük a MÁV-ot, azt tudakolva, valóban felmerült-e a járatritkítás eshetősége, s ha igen, ezügyben mikor várható döntés. Ha válaszukat megkapjuk, frissítjük írásunkat.