Fontos lépésre szánta el magát Gárdony önkormányzata: felhívták a gárdonyi ingatlantulajdonosok, önkormányzati bérleményben élő magánszemélyek figyelmét ara, hogy amennyiben még nem tettek eleget építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója adatbejelentési kötelezettségüknek - azt pótolják minél előbb.

Több mint tíz éve vezették be ezeket a helyi adókat a településen, amelyeket nem emeltek, melléjük nem vezettek be új helyi adókat. Tehát újdonságként senkit nem érhet az, hogy be kell fizetni őket az érintetteknek. Mégis most az önkormányzat, ahogy fogalmaztak közleményükben, „törekszik az adóbevételek valóságnak megfelelő realizálására a közös teherviselés elve alapján”. Vagyis azt kérik, akik nem tették meg eddig, tegyenek adatbejelentést, ha bővítették az ingatlanjukat, esetleg melléképületet (garázst, pincét) építettek.

Az elmúlt években ugyanis nagyszabású építkezések, fejlesztések, változtatások történtek a város minden részén, ám ezzel egyidőben a legtöbb esetben nem kértek engedélyt ezekre a műveletekre. Ezzel pedig a város jelentős adóbevételtől esik el. Pedig az nem újdonság, hogy számot kell adni minden lényeges változtatásról – úgy mint a hasznos alapterület növekedése, csökkenése, vagy éppen a terasz lefedése, beépítése is, ezeket a változtatásokat elméletileg 15 napon belül kell bejelenteni a helyi adóhatóságnak. Ám most március 31-ig nem lesz „ejnye-bejnye”, ha kicsit később, de azért pótolják az adatbejelentést ezekről a változtatásokról – ígérte az önkormányzat, persze nem ezekkel a szavakkal, hanem így: „Abban az esetben, ha adózó önként pótolja az adókötelezettségre vonatkozó mulasztását 2023. március 31-ig, az adóhatóság nem él szankciókkal.”

Március 31-e után azonban nagy munkába fog a gárdonyi adóhatóság. Nem április elsejei tréfa, de ettől a naptól nagyszabású adóellenőrzés indul Gárdony teljes közigazgatási területén – vagyis Agárdon és Dinnyésen is - és a feltárt mulasztások alapján nem csak az adóhiányt számolják fel, de az adóbírságot és a késedelmi pótlékot is. E napot követően tehát nem lehet megúszni bírság nélkül az utólagos önkéntes bejelentést.